Nos reorganizamos para continuar con bloqueos, afirma ANTAC y acusa intimidación de Segob

Jeaneth Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y enlace de la Alianza Nacional de Transportistas ( ANTAC ) , advirtió que este martes habrá nuevos bloqueos, luego de asegurar que el único acercamiento de la Secretaría de Gobernación fue “para intimidar y amenazar”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Chumacero afirmó que los bloqueos continúan en Chihuahua, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, mientras que este día se reorganizan para que los tramos liberados sean nuevamente cerrados, incluidas algunas entradas a la Ciudad de México, Puebla e Hidalgo.“En Veracruz, en la zona centro se hicieron marchas lentas y hoy nuevamente se tomarán”, detalló.

La vocera confirmó que no hubo una reunión formal con Gobernación : “no hubo una invitación formal a nuestros dirigentes… si no hay algo concreto y respetuoso, ¿cómo vamos a acudir?”.Sobre el único contacto, afirmó: “fue una llamada telefónica hacia mi dirigente David Estevez Gamboa por parte del licenciado José Tonatiuh Guevara, director de delegados, para amenazar, para intimidar. Le dijo a mi dirigente: si no desactivas la movilización te vamos a abrir una carpeta de investigación”.

Motivos de los bloqueos y reclamos del sector

Chumacero señaló que mantienen la protesta por el robo de unidades, que ocurre “cada 47 minutos” y ha cobrado la vida de operadores. Añadió que no existe una estadística de transportistas desaparecidos, por lo que pidieron “una fiscalía que se encargue únicamente de los asuntos del transporte de carga”.

Criticó que la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sostengan reuniones solo con cámaras empresariales, sin incluir a asociaciones más pequeñas. Aseguró que desconocen el riesgo cotidiano que viven los llamados “hombres camión”.

Descartan vínculo político y anuncian más cierres

Sobre señalamientos de que la ANTAC forma parte de una estructura política, respondió que “el PRD ya no existe” y que cada vez que surge una lucha social se intenta politizarla: “no hay ningún partido político detrás de nosotros, el único color que forma parte de ANTAC es el de la justicia… nos pueden investigar, somos personas trabajadoras”. También negó estar financiados por empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Advirtió que si los agricultores no producen y los transportistas no llevan la mercancía, “¿qué van a comer los mexicanos?”.

Finalmente, adelantó que la reunión interna de ANTAC inicia este martes a las 9:00 de la mañana, tras la cual se activarán más bloqueos.

