Jorge Romero califica de “ridículas” las acusaciones de Segob y defiende los reclamos sociales

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó a Segob de querer invisibilizar los reclamos sociales y defendió la apertura del partido a candidaturas ciudadanas.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó a Segob de querer invisibilizar los reclamos sociales FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Araceli Hernández Zamora

Luego de las declaraciones de la secretaria de Gobernación sobre los bloqueos de transportistas y agricultores, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, calificó como “ridículas” sus acusaciones de que el partido está detrás de estos reclamos sociales. Señaló que “es una narrativa ingenua y triste” con la que, afirmó, “quieren invisibilizar los reclamos sociales”.

Romero reconoció que “el PAN ha convocado varias veces durante este año que lleva la dirigencia y duro”, y recordó la manifestación frente a la CNDH, que dijo “no sirve para nada”, en la que solicitaron la renuncia de su titular. Sin embargo, recalcó:

Una cosa es que un panista quiera ir a una marcha y otra que la organice… podríamos vanagloriarnos, pero no fuimos”.

PAN defiende presencia ciudadana y rechaza politización

Romero sostuvo que la realidad es que “hay cada vez más sectores con auténticos reclamos sociales”, y subrayó que el diálogo debería ser elemental, aunque consideró que actualmente “es política de estado la hiperpolarización”.

Reiteró que el PAN “seguirá en su papel de ser oposición” y no descartó que Ricardo Salinas pudiera ser candidato presidencial del partido, al señalar: “nosotros en el PAN estamos en un proceso de hacer ley interna del PAN para que las candidaturas se abran a la ciudadanía; pero de eso a que ya está platicado, resuelto y amarrado, pues obviamente no”.

Reformas internas y reunión de la élite panista

Adelantó que este sábado, en el Centro Santa Fe, se reunirá la élite panista para reformar sus estatutos y avanzar en la apertura de candidaturas a perfiles ciudadanos. Con ello, afirmó, buscan fortalecer la representatividad y “darle un nuevo impulso al PAN frente a los RECLAMOS SOCIALES”.

