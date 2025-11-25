;

Diputados votarán reforma para prohibir publicidad de vapeadores y regular fentanilo

La Comisión de Salud discutirá este martes la reforma de Salud por vapeadores, que contempla penas de hasta 8 años de prisión por publicitar cigarrillos electrónicos.

Reforma a la Ley de Salud por vapeadores contempla hasta 8 años de prisión por publicitar cigarrillos electrónicos.(Getty Images)

Jaime Obrajero Fernández

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobará este martes el dictamen de la reforma a la Ley General de Salud, que prohíbe totalmente la publicidad del uso y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares. La propuesta será votada en el Pleno el próximo miércoles 26.

Prohibición total y regulación de sustancias

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 25 de septiembre, busca no solo restringir la publicidad de estos productos, sino también regular sustancias tóxicas y estupefacientes, entre ellas el fentanilo y otros precursores químicos.

El dictamen será discutido por los integrantes de la comisión a partir de las cinco de la tarde, donde se espera su aval para continuar el proceso legislativo.

Sanciones por incumplir la normativa

En el documento, Reforma a la Ley de Salud por vapeadores establece la prohibición absoluta de publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos en cualquier medio impreso, digital, televisivo o radiofónico.

Además, contempla penas de 1 a 8 años de prisión y multas de 100 a 2,000 UMA, equivalentes a entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos, para quienes violen esta normativa.

