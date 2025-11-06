Festival Internacional Letras en San Luis Potosí 2025: Ángeles Mastretta, Alberto Ruy Sánchez y Gioconda Belli, entre los invitados

El XVIII Festival Internacional Letras en San Luis Potosí se realizará del 24 al 28 de noviembre en la capital potosina. Durante esos días, escritoras y escritores de México, América Latina y Europa sostendrán lecturas, talleres, mesas de diálogo y firmas de libros en 13 sedes de la ciudad.

La edición de este año reúne a autoras y autores como Gioconda Belli (Nicaragua), Ángeles Mastretta, Rosa Beltrán, Alberto Ruy Sánchez y Ana Clavel (México), Diamela Eltit (Chile), y los españoles Laura García y Jorge Carrión. Se suman también voces locales como Celeste Alba Iris García, José Francisco Márquez Alonso, Liliana Blum, Silvia Peña Alfaro, E. Tonatiuh Trejo y Mónica Nepote.

San Luis Potosí y su tradición literaria

San Luis Potosí tiene una tradición literaria que ha transitado de los nombres del canon a una escena contemporánea activa. En el estado nacieron Manuel José Othón y Francisco González Bocanegra, y desde la década de los noventa la ciudad ha construido espacios para la formación y la discusión, como el Centro de las Artes, la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, la Casa Rosalía o los círculos de lectura independientes que se han mantenido en colonias, universidades y cafés. El festival forma parte de esa continuidad, un punto de encuentro anual donde se cruzan generaciones, estilos de escritura y formas de leer lo público.

La presentación oficial del festival se realizó hace una semana en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, en la Ciudad de México. Ahí, el alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que esta edición ocurre en un contexto en el que San Luis se reconoce como Capital Americana de la Cultura y Ciudad del Aprendizaje por la Unesco.