Gigante del Reggae, Jimmy Cliff, fallece a los 81 años

Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae y una de las más influyentes en la proyección global de la música de Jamaica, ha fallecido a los 81 años este lunes 24 de noviembre de 2025. Su esposa, Latifa Chambers, anunció la noticia en las redes sociales, incluyendo la página oficial de Instagram del cantante, con un mensaje firmado también por sus hijos Lilty y Aken.

Palabras de su esposa

De acuerdo con el reporte familiar, Cliff, nacido como James Chambers, falleció debido a una convulsión seguida de complicaciones por neumonía. “Es con profunda tristeza que comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, ha trascendido a causa de una convulsión seguida de una nuemonia. Estoy muy agradecida con su familia, amigos, compañeros artistas y colaboradores que han compartido este viaje con él”, escribió su esposa . Agregó “Jimmy, mi querido, que descanses en paz. A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera. Él agradeció de verdad el cariño de cada uno de ellos”.

Comienzo de su carrera

Nacido el 30 de julio de 1944 en Saint James, Jamaica, en un entorno modesto marcado por la pobreza ,el segundo más joven de ocho o nueve niños, durante una tormenta que destruyó su hogar familiar, James Chambers comenzó a escribir canciones mientras estaba en la escuela primaria, inspirado por un sistema de sonido de un vecino. Comenzó a participar en concursos musicales desde muy joven y a los 14 o 17 años, su carrera despegó con “Hurricane Hattie” tras convencer al productor de origen chino Leslie Kong de que le grabara sus primeros temas. Mantuvo un discurso político comprometido, inspirándose en eventos como los disturbios de Londres en 2011 o la Primavera Árabe para abordar temas como la injusticia social, conflictos religiosos y el poder político.

Consagración musical

Su consagración llegó en 1969 con su disco homónimo, que contiene clásicos como “Many Rivers to Cross”, “Vietnam” y “Wonderful World, Beautiful People”. Se mudó a Reino Unido y se convirtió en una estrella del reggae y del ska. Durante más de cuatro décadas y una carrera de más de 60 años, Cliff fusionó reggae con folk, soul, ska y rock, y escribió canciones marcadas por la crítica social y política. Entre sus éxitos globales destacan “Many Rivers to Cross”, “You Can Get It If You Really Want”, “The Harder They Come” ,tema principal del filme homónimo, “I Can See Clearly Now”, “Reggae Night” y “Sitting in Limbo”.

Contribuyó a difundir el sonido de Jamaica a nivel mundial. En una entrevista con EFE en 2015, Cliff aseguró que “la música es como el oxígeno. Todos la necesitamos para seguir vivos y es lo que nos une a todos”. Tras su carrera, continuaba buscando su mejor canción: “Estoy persiguiéndola todo el tiempo. Si mi música puede inspirar a alguien y hacer que quiera vivir una vida mejor y no rendirse, para mí es un gran éxito”.

El impacto de “The Harder They Come”

Cliff también fue actor de cine y protagonizó una película esencial del cine de Jamaica, “The Harder They Come” en 1972 , basada en parte en su propia infancia marcada por la pobreza, en la que interpretó a un músico jamaiquino en apuros que recurre al crimen. En el filme, se encargó también de la banda sonora, a la que se le atribuye haber introducido el reggae en Estados Unidos y haberlo catapultado a la fama internacional, contribuyendo de forma decisiva a que el género llegara a nuevas audiencias alrededor del mundo.

Esa película se convirtió en una favorita de culto en Estados Unidos, proyectándose durante años en horarios de medianoche en cines, lo que le ganó una amplia base de fans que compraron la banda sonora. A. H. Weiler, que reseñó la película para The New York Times, dijo que Cliff era “natural y enérgico” en el papel del héroe y señaló que las descripciones de la pobreza y la violencia de la película contrarrestaban la percepción extranjera de Jamaica como una isla de vacaciones despreocupada.

Poco después de su estreno, Cliff dio sus primeros grandes conciertos en Estados Unidos. Tuvo apariciones esporádicas en el cine posteriormente, como cameos en la comedia Club Paradise con Robin Williams y el filme de acción Marked for Death con Steven Seagal.

Premios y reconocimientos

Tanto que es uno de los dos miembros jamaicanos del Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a Bob Marley, donde fue incluido en 2010. Cliff ganó dos premios Grammy: mejor grabación de reggae en 1986 por Cliff Hanger y mejor álbum de reggae en 2013 por “Rebirth”, con el que contribuyó a su victoria en 2012. Es ampliamente considerado la figura más influyente del reggae después de Bob Marley, con quien colaboró en sus inicios. En la década de 1990 era un gigante del género, época dorada del mismo.

A menudo mezclando el reggae con estilos de Brasil, África y Estados Unidos, incluidos fragmentos de rap, rock y samba. Recibió la Orden de Mérito, el honor más alto que puede otorgar el gobierno jamaicano por logros en artes y ciencias, siendo el único músico de reggae vivo en poseerlo al momento de su muerte.

Influencia y colaboraciones

La influencia de Cliff ha sido reconocida por artistas como Rolling Stones, Elvis Costello, Annie Lennox, Paul Simon, The Clash, Kool and the Gang, Sting, con los que colaboró, y otros como Bruce Springsteen, Willie Nelson, Cher, New Order o Fiona Apple, que han grabado versiones de sus canciones. Colaboró con una cadena de músicos no reggae, incluyendo Tracy Chapman, Lauryn Hill y Eve en el “Bob Marley All Star Tribute” en Jamaica en 1999. Por su parte, Bob Dylan proclamó “Vietnam” como “la mejor canción de protesta jamás escrita”.

En los últimos años trabajó con el productor ghanés Kwame Yeboah, con el que regresó al reggae más puro. Su impacto trascendió la música, consolidándolo como un referente de la identidad jamaiquina, aunque a pesar de su éxito fue considerado por algunos como una figura “popular” o “comercial”, alejada del imaginario rasta más tradicional. Sin embargo, su influencia cultural y musical se mantuvo indiscutible.

El legado que deja atrás

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, lamentó su muerte y lo calificó como “un verdadero gigante cultural”. Destacó que su música inspiró a generaciones y ayudó a forjar el respeto global por la cultura de la isla. “Buen viaje, Jimmy Cliff. Tu legado vive… Jimmy Cliff contó nuestra historia con honestidad y alma… un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo, afirmó. Que descanse en paz.

