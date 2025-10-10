Rod Stewart en México: las canciones emblemáticas del artista

Rod Stewart volvió a México, una última vez. Después de más de seis décadas sobre los escenarios encantando al público el británico eligió solo dos ciudades del país para despedirse con su tour One Last Time, y Querétaro fue una de ellas, por una razón muy particular.

En 1989, el músico escribió un capítulo clave de la historia del rock en México, en un concierto que muchos bautizaron como “la Berlín mexicana” o “la caída del Muro de Berlín del rock”. Aquel show rompió con años de censura musical que habían marcado el clima político tras el 68, la masacre de Tlatelolco y el llamado “Avandarazo”. Su presentación en el Estadio Corregidora representó la llegada formal del rock internacional a tierras queretanas… y el despertar de una generación.

Ahora, 36 años después, Sir Roderick David Stewart regresa al mismo recinto con un solo objetivo: despedirse como los grandes.

Ampliar

“En todas las estaciones se hablaba del concierto de Rod Stewart”

Carlos Campos, futbolista chileno, tenía apenas 11 años cuando vivió uno de los momentos más emocionantes de su infancia: colarse al concierto de Rod Stewart en 1989 gracias al famoso “portazo”. “Fue una locura, todos hablaban de eso. Las estaciones de radio, los periódicos, la televisión. Era como si Rod hubiera puesto a Querétaro en el mapa”, comentan asistentes del concierto y la prensa.

Y en efecto, lo puso. El pasado jueves. el cantante volvió para cerrar un ciclo y agradecer con música a quienes lo acompañaron desde entonces.

Ampliar

“Una última vez”

Con su gira One Last Time, Rod Stewart volvió a presentarse en el mismo escenario que lo vio hacer historia en Querétaro el 9 y 10 de abril de 1989 ante más de 100 mil asistentes: el Estadio Corregidora.

La celebración comenzó con Paul Young, quien a sus 69 años demostró que la voz sigue intacta. Con Wherever I Lay My Hat (That’s My Home) comenzó a encender el ambiente, pero fue con Every Time You Go Away cuando el estadio se rindió por completo: miles de voces coreando al unísono, como si cada palabra de la balada , que este 2025 cumple cuatro décadas, hubiera sido escrita para ese momento.

El relevo llegó con Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, que trajeron consigo el inconfundible sonido disco-funk de los setenta. Fantasy abrió la noche de nostalgia, pero fueron September y Boogie Wonderland las que levantaron a todos de sus asientos y transformaron el estadio en una pista de baile vibrante.

La fiesta setentera y ochentera continuó, ahora de la mano del reggae, dub y pop de la legendaria banda británica UB40, que mantuvo la chispa encendida y preparó el terreno para la gran aparición de Rod Stewart.

Ampliar

Una leyenda que transformó la música

Rod Stewart es uno de los artistas más influyentes en la historia del rock y pop. Comenzó su carrera en los años 60 como parte de The Jeff Beck Group y Faces, antes de consolidarse como solista. Con más de 250 millones de discos vendidos, ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll y fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la Reina Isabel II en 2016.

Su voz rasposa, estilo inconfundible y habilidad para combinar géneros como el rock, soul, pop, disco y balada, lo han convertido en un ícono mundial.

Diez canciones imprescindibles de Rod Stewart

Su catálogo de éxitos ha marcado generaciones y cruzado fronteras. Estas son las 10 canciones más representativas que han acompañado a sus seguidores durante más de medio siglo:

Maggie May Da Ya Think I’m Sexy? Forever Young Sailing Have I Told You Lately (cover de Van Morrison) Young Turks The First Cut Is the Deepest Tonight’s the Night (Gonna Be Alright) Rhythm of My Heart Hot Legs

Una noche para la historia

Al tratarse de la gira de despedida, miles de seguidores de diferentes partes del país viajaron a Querétaro para presenciar esta última presentación. La ciudad se convirtió en el epicentro de la nostalgia, la celebración y el cierre de un ciclo musical que abarcó más de 60 años de historia.

Fiel a su estilo, el “caballero del rock” se despidió con elegancia, energía y pasión. Rod Stewart no solo volvió a Querétaro; volvió para cerrar un círculo en su carrera y en nuestro México, agradeciendo con cada nota, con cada verso y con cada mirada.

En 1989 vino a abrir una puerta; en 2025, la cierra con la frente en alto y el corazón lleno, gracias por todo Rod Stewart.