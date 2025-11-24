Detienen a cuatro policías por asesinato de un estudiante en Tabasco

Cuatro policías fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de Rodrigo Isidro Ricardez, acontecido el pasado 14 de noviembre en Tabasco.

En Tabasco la Fiscalía General del Estado de Tabasco anuncia que fueron detenidas cuatro personas, integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado relacionadas con el asesinato de un estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de nombre Rodrigo Isidro Ricardez, acontecido el pasado 14 de noviembre.

⚪️Comunicado.



La #FGETabasco informa sobre órdenes de aprehensión cumplimentadas en referencia a hechos ocurridos este 14 de noviembre en el municipio de #Centro. pic.twitter.com/hPJoJR7aXO — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) November 23, 2025

¿Qué dijeron los policías detenidos sobre el caso?

Según los policías detenidos, hicieron el alto al estudiante en un retén, presuntamente ilegal, para ser revisado, pero éste hizo caso omiso y se dio a la fuga, lo que ocasionó que accionaran armas de fuego en su contra, ocasionándole la muerte.

¿Cómo avanzan las investigaciones de la Fiscalía?

Desde el momento del incidente se guardó total hermetismo sobre los hechos y se inició una investigación por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, lo que dio como resultado la detención de los cuatro policías relacionados con el incidente.

El comunicado de la Fiscalía General del Estado asegura que se seguirán las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos que dieron como resultado el fallecimiento del estudiante de la carrera de Veterinaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

¿Qué exigen los familiares del estudiante?

Cabe hacer mención que familiares y amigos de Rodrigo Isidro Ricardez organizaron una manifestación por calles de Villahermosa ayer sábado por la mañana, exigiendo justicia para que fueran detenidos los responsables por el asesinato del hijo, hermano y amigo.

