Sheinbaum llama a la defensa nacional ante riesgos de violencia e injerencias

Al advertir que la historia ha demostrado que no se triunfa a través de la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este domingo un llamado a mexicanas y mexicanos para defender la independencia, soberanía y justicia de México ante quienes dijo, buscan apoyo del extranjero para mantener sus privilegios.

En este contexto, pidió fortalecer la defensa nacional como respuesta a posibles intentos de injerencia externa.

¿Por qué llamó Sheinbaum a reforzar la defensa del país?

Después de las movilizaciones convocadas por Generación Z, a la que la Presidenta ha señalado por recibir apoyo de otros países como España y Estados Unidos junto a políticos de oposición, la primera mandataria pidió estar alertas.

“Que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión, o que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo, no triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación, no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno pero siempre el pueblo, debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa, apoyada sí, pero por los conservadores”, — señaló Sheinbaum.

¿Qué contexto mencionó la mandataria sobre el panorama internacional?

Sin hacer mención a la polémica que ha causado el señalamiento de la intervención del gobierno de México en el certamen de Miss Universo para el triunfo de Fátima Boch, insistió en pedir la defensa debido a que dijo las naciones del mundo miran nuestro país.

“Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia, las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración porque aquí la patria se defiende con amor y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo, se debilitan”, — afirmó la mandataria.

¿Qué papel asignó a las fuerzas armadas en este llamado?

Al encabezar el 200 años de la independencia en el mar, Sheinbaum Pardo destacó la labor de la Armada de México pero insistió en pedir a las y los mexicanos, defender a la patria en mar y tierra.

“Y debemos seguir con la misión de proteger nuestra tierra y nuestras costas, garantizar nuestra soberanía y servir a México con lealtad, valentía y honor, con paz, libertad, responsabilidad y con justicia, con amor y con entrega… a 200 años de la consolidación de nuestra independencia en la mar, celebramos y convocamos a la constante defensa de nuestra independencia, soberanía y lucha por la justicia, la verdadera democracia y la libertad”, — declaró la presidenta.

Enfatizó que los marinos y soldados de las fuerzas armadas dan muestra de solidaridad incluso durante momentos difíciles donde tienden la mano a los civiles.

Previamente el secretario de Marina y Armada de México, Raymundo Pedro Morales, enfatizó que los marinos de México están listos para el llamado de la patria para mantener encendida la independencia de México.

