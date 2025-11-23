;

  • 24 NOV 2025, Actualizado 02:29

Presidenta de Honduras llega a México; la recibe el canciller Juan Ramón De la Fuente

La mandataria hondureña, Xiomara Castro, arribó a la Ciudad de México para una visita oficial; será recibida el martes por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

FOTO: Cuartoscuro

Rocío Jardínez Hernández

Fue la tarde de este domingo cuando arribó a México, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para realizar diversas actividades en nuestro país.

A su llegada fue recibida por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la Base Aérea Militar No.19 de la Ciudad de México.

La mandataria hondureña, y su comitiva, llegaron a las 17:11 horas, donde además del titular de Relaciones Exteriores, estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur.

REUNIÓN CON PRESIDENTA SHEINBAUM EN PALACIO NACIONAL

El próximo martes, la presidenta Sheinbaum, recibirá a su homóloga en Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro.

Ambas mandatarias sostendrán un encuentro para revisar temas de interés común y fortalecer la relación entre México y Honduras.

