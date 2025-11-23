Presidenta de Honduras llega a México; la recibe el canciller Juan Ramón De la Fuente
La mandataria hondureña, Xiomara Castro, arribó a la Ciudad de México para una visita oficial; será recibida el martes por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Fue la tarde de este domingo cuando arribó a México, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para realizar diversas actividades en nuestro país.
A su llegada fue recibida por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la Base Aérea Militar No.19 de la Ciudad de México.
La mandataria hondureña, y su comitiva, llegaron a las 17:11 horas, donde además del titular de Relaciones Exteriores, estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur.
REUNIÓN CON PRESIDENTA SHEINBAUM EN PALACIO NACIONAL
El próximo martes, la presidenta Sheinbaum, recibirá a su homóloga en Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro.
Ambas mandatarias sostendrán un encuentro para revisar temas de interés común y fortalecer la relación entre México y Honduras.