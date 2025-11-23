Casa de Benito Juárez en Veracruz, se convierte en museo… Sheinbaum lo inaugura

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la inauguración del Museo Juárez, lugar donde vivió el ex presidente de México, Benito Juárez, en el estado de Veracruz.

¿Qué destacó la mandataria sobre la apertura del museo?

A través de su cuenta de la red social X, la primera mandataria aseguró que la “resistencia frente a los conservadores y el triunfo de Juárez y los liberales mexicanos son hazañas que nos enseñan que nunca hay que claudicar cuando se trata de defender la justicia ante los privilegios”.

Indicó que a 170 años de la expedición de la Ley Juárez, se da apertura de dicho espacio que compartió el Benemérito de las Américas, con su gabinete.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Suben los precios de museos y zonas arqueológicas del INAH: Estos serán los lugares más caros para 2026

¿Quiénes acompañaron a la presidenta durante la inauguración?

Acompañaron a la presidenta: la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y la directora general de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, Adriana Castillo Román.

También la directora del Museo Casa Benito Juárez, Araceli Batalla Álvarez; la coordinadora de la Dirección General de Conservaduría, Patricia López Arenas; el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres y el historiador Carlos Mújica Suárez.