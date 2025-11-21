Toque de queda en Nepal regresa tras más enfrentamientos entre miembros de la Generación Z y la policía

Enfrentamientos entre jóvenes de la Generación Z y la policía en Nepal. / NurPhoto

Más enfrentamientos entre elementos de la policía e integrantes de la Generación Z derivaron en un nuevo toque de queda en Simara, ciudad al sur de Nepal, luego de que jóvenes exigieran la detención de simpatizantes del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado), presuntamente involucrados en disturbios registrados este miércoles, de acuerdo con Dharmendra Kumar Mishra, jefe del distrito de Bara, quien declaró para EFE.

La razón de los nuevos enfrentamientos entre Generación Z y policías

Los disturbios comenzaron el miércoles, luego de que integrantes de la Generación Z, quienes derrocaron al partido gobernante en septiembre de este año, se enteraran de que Mahesh Basnet, líder del Partido Comunista de Nepal, y Shankar Pokharel, secretario general de la organización, aterrizarían en Simara para participar en un acto de campaña electoral.

Fue en los alrededores del aeropuerto donde estallaron los primeros choques, lo que obligó a las autoridades a imponer el toque de queda este jueves y a suspender todos los vuelos nacionales entre Katmandú y Simara.

Imponen toque de queda en Simera tras más enfrentamientos entre jóvenes y la policía. / SOPA Images Ampliar

Ante la violencia, la primera ministra de Nepal se pronunció en un mensaje en redes sociales.

Las verdaderas expectativas de los jóvenes solo pueden cumplirse a través del sistema democrático. Por ello, hago un sincero llamamiento a todas las partes a mantenerse alejadas de provocaciones políticas innecesarias y a confiar en el proceso democrático. — Sushila Karki, primera ministra de Nepal.

¿Qué está pasando en Nepal con la Generación Z?

Desde septiembre, el movimiento de Generación Z ha encabezado protestas que llevaron a la renuncia, en menos de 24 horas, del entonces primer ministro KP Sharma Oli, también presidente del Partido Comunista de Nepal.

Sin embargo, estas movilizaciones han dejado más de 70 personas muertas, convirtiéndose en uno de los episodios más violentos, aunque determinantes en la política reciente de Nepal.

