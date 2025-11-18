Sheikh Hasina y las protestas de Generación Z en Bangladesh que la derrocaron y derivaron en su condena a muerte por represión

Sheikh Hasina fue condenada a muerte tras la represión contra jóvenes. / SOPA Images

Este lunes, Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh, fue declarada culpable de crímenes de lesa humanidad y condenada a muerte por la represión contra las protestas estudiantiles registradas en 2024, movilizaciones que derivaron en la caída de su gobierno, su dimisión y posterior huida a la India. Desde entonces, permanece en Nueva Delhi bajo un exilio autoimpuesto.

El fallo fue emitido por el Tribunal Internacional de Crímenes y el Tribunal Nacional de Crímenes de Guerra de Bangladesh, organismos que determinaron que Hasina fue responsable de incitar ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas del orden durante la crisis.

Bangladesh ya solicitó su extradición; sin embargo, hasta el momento, aún no hay respuesta del gobierno indio. Hasina, por su parte, ha negado haber ordenado el uso de fuerza letal y justificó que las acciones del gobierno buscaban “contener el caos”.

Protestas estudiantiles en Bangladesh, 2024. Ampliar

Así fue como Generación Z derrocó a la ex primera ministra de Bangladesh

Las primeras manifestaciones comenzaron en julio de 2024, encabezadas por estudiantes universitarios pertenecientes a la Generación Z, luego de que el Tribunal Superior reinstaurara un sistema de cuotas que reservaba un tercio de los empleos gubernamentales para descendientes de veteranos de la guerra de liberación de 1971, de acuerdo con las periodistas Alicia Chughtai y Marium Ali, de Al Jazeera.

El descontento escaló cuando Hasina rechazó atender las demandas del movimiento y, a mediados de julio, la situación se tornó más violenta cuando la Liga Estudiantil de Bangladesh, un ala del entonces partido gobernante, junto con la policía, atacó a los jóvenes manifestantes en Dhaka, la capital. Al mismo tiempo, se ordenó el cierre de universidades y bloqueó el acceso a internet.

La represión dejó más de 100 personas muertas y más de mil detenidas en cuestión de días. El 19 de julio se decretó un toque de queda nacional, mientras la brutalidad policial continuaba.

Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Bangladesh. / NurPhoto Ampliar

El caída de Seikh Hasina y su huída a la India

Para el 29 de julio, las movilizaciones ya exigían la dimisión de Sheikh. Sin embargo, fue hasta el 4 de agosto que miles de manifestantes se reunieron en plazas de Dhaka para una protesta masiva que incluyó la participación de algunos exoficiales militares que se sumaron al movimiento estudiantil. Ese día, alrededor de 100 personas más murieron y decenas resultaron heridas cuando la policía lanzó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.

Un día después, el 5 de agosto, Hasina renunció y huyó hacia la India en helicóptero.

Las cifras de muertos por la represión de Hasina

De acuerdo con cifras de la ONU, al menos 1,400 personas murieron en solo 46 días de protestas y represión. La mayoría, según informó el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, fueron abatidas por fuerzas de seguridad, de acuerdo con su reporte de febrero de este año.

