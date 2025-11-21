¡Tómalo en cuenta! Habrá cierre en Circuito Interior por obras del Metro CDMX
El titular del STC Metro informó que el cierre del Circuito Interior iniciará la noche del sábado 22 de noviembre para trabajos coordinados con la SSC.
El @MetroCDMX anunció un cierre en Circuito Interior la noche del 22 de noviembre por trabajos de rehabilitación en la Línea B; el servicio del Metro operará con normalidad.
De acuerdo con una publicación en redes del titular de Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la vía de enlace de la Línea B del Metro CDMX provocarán un cierre en Circuito Interior este sábado 22 de noviembre, a partir de las 23:00 horas y durante las primeras horas del domingo 23. La intervención se realizará en coordinación con la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Cierre nocturno y alternativas viales
El cierre se llevará a cabo a la altura de Avenida Oceanía, donde personal del Metro efectuará labores programadas en la infraestructura ferroviaria. Las autoridades exhortaron a las y los automovilistas a considerar rutas alternas para continuar sobre la misma vía y evitar la zona de trabajo.
El organismo llamó a atender las indicaciones del personal operativo para mantener una circulación segura y reducir afectaciones durante el periodo de intervención.
Línea B operará con normalidad
A pesar del cierre vial, el Metro confirmó que la Línea B operará sin afectaciones, iniciando servicio como el resto de la red el domingo 23 a partir de las 07:00 horas. Asimismo, agradeció la comprensión de las personas usuarias e invitó a mantenerse informadas a través de sus canales oficiales.