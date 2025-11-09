Detienen en Tijuana a exagente del Cisen implicado en el caso Colosio

La FGR informó la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado como presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Este sábado, la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Tijuana en Baja California, dio a conocer el arresto de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado como el presunto segundo tirador en el caso Colosio, ocurrido en 1994 en Lomas Taurinas.

En dicho escenario, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que dicha información se trata de “otro distractor de la narcodictadura terrorista y comunista” del partido Morena.

¿Qué dijo el PRI sobre la detención de Sánchez Ortega?

Moreno enfatizó que el gobierno busca revivir el caso Colosio “como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país. Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud”.

A través de su red social “X”, consideró que el pueblo de México tiene claro que el actual es “un narcogobierno corrupto, cobarde, incapaz y criminal. No dan una. No tienen madre, no tienen vergüenza y no tienen idea de cómo gobernar”.

Al insistir que en el PRI sí hay experiencia, oficio y capacidad, señaló que el Revolucionario Institucional ha sabido gobernar sin hacer “circo, maroma y teatro como los ineptos morenarcos”, y aseguró que no se quedará callado ante esta situación.

Detalles de la detención en Tijuana

Fue en 1994 cuando Sánchez Ortega fue detenido por primera vez por el homicidio de Colosio Murrieta, pero liberado al día siguiente, al confirmarse que el arma de Mario Aburto fue la utilizada para perpetrar el crimen.

Este fin de semana, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la segunda detención fue realizada por la Policía Federal Ministerial a las 16:37 horas en la Colonia Los Reyes, entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar, en Tijuana. Se detalla que la autoridad que lo tiene a su disposición es un juez federal, sin embargo, no se precisa el motivo de esta nueva detención.

