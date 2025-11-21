Enrique Alfaro, de Gobernador a auxiliar técnico de Valladolid en España

El ex Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anuncio que dejará la política para iniciar en el fútbol como auxiliar técnico de Guillermo Almada, ex DT del Pachuca, en el Real Valladolid

Alfaro de 52 años, a través de un comunicado en redes sociales, reveló que, tras estudiar por años y llevar un proceso formativo, hoy por fin se ha incorporado al cuerpo técnico de Guillermo Almada, como auxiliar.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de… pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

La formación de Alfaro en el fùtbol

En la recta final de su mandato como Gobernador de Jalisco, Alfaro inició su preparación profesional en el fútbol en el campus virtual de la ATFA en Argentina, realizó prácticas con Chivas, cursó un Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid y ahora continuará su formación en España.

Hubo muchos que no entendieron mi decisión, otros se burlaron de mi propósito. Esa ha sido la historia de mi vida. Hacer lo que siento y luchar por lo que creo con determinación, aunque el mundo te juzgue, aunque todos duden de ti”, escribió Alfaro en su comunicado. — Escribió Alfaro en su comunicado

El ex mandatario aseguró que su llegada al Valladolid no es simbólica: busca aprender, aplicar sus conocimientos y consolidar el camino para convertirse en entrenador profesional.

Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad. Hacerlo además en club histórico del futbol español, en una ciudad espectacular, representa también un enorme compromiso” — Afirmó

Su debut como auxiliar técnico

Alfaro tendrá su debut como parte del cuerpo técnico de Guillermo Almada el próximo lunes 24 de noviembre, cuando el Real Valladolid visite a la Real Sociedad B en duelo correspondiente a LaLiga 2, programado para las 13:30 horas.

“Gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir esta experiencia. Gracias a mi familia por apoyarme siempre en mis aventuras. ¡Aúpa Pucela!”, — Concluyó

El Real Valladolid forma parte de Grupo Ignite, propiedad de empresarios mexicanos, y su presidente actual es Gabriel Solares, exdueño del Querétaro.