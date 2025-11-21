Diputado de CDMX Raúl Torres imita el “Trump Dance” en plena sesión del Congreso y pide intervención de EE. UU.

Raúl Torres, legislador del PAN, copió el baile de Donald Trump tras pedir intervención extranjera desde el Congreso de CDMX.

Con un cartel de “Make México Safe Again” e imitando el “Trump Dance”, uno de los movimientos de celebración que suele realizar el presidente de Estados Unidos, Raúl Torres Guerrero, diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, llamó a la intervención extranjera, principalmente al gobierno estadounidense, durante su ponencia de este miércoles.

Su participación, que duró alrededor de seis minutos, se concentró en referirse a la atención internacional que causó la marcha de la Generación Z y la represión que medios extranjeros destacaron en sus encabezados. Sin embargo, el legislador ha provocado una ola de reacciones por recrear el famoso baile de Trump.

Y aunque la injerencia por parte de otros países, especialmente Estados Unidos, es rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario estadounidense no ha dejado de insinuar la posibilidad de intervenir en el país.

#EnVivo |Sesión Ordinaria| 19 noviembre 2025 https://t.co/H1bx9otUII — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 19, 2025

¿De dónde salió el “Trump Dance”?

Una de las primeras ocasiones en que Trump realizó este movimiento fue durante un mitin de campaña celebrado el 4 y 5 de noviembre del año pasado en Grand Rapids, Michigan, cuando, casi al final del evento, hizo algunos pasos de baile al ritmo de la canción YMCA.

Veinticuatro horas después ganó las elecciones.

Sin embargo, el baile comenzó a ganar mayor popularidad cuando, en eventos deportivos, figuras como Nick Bosa, jugador de los 49ers, lo replicaron para celebrar una victoria ante los Buccaneers.

