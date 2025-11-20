Jorge Armando Rocha, nuevo director del canal de televisión del Congreso CDMX

Jorge Armando Rocha Gutiérrez fue nombrado nuevo director del canal de televisión del Congreso CDMX para el periodo 2025-2027.

Por unanimidad el Congreso de la Ciudad de México aprobó el nombramiento de Jorge Armando Rocha Gutiérrez, como director de su canal de televisión para el periodo 2025-2027.

Rocha Gutiérrez, quien fue propuesto al pleno de diputados por la Junta de Coordinación Política, alcanzó una votación de 49 sufragios a favor, cero en contra y cero abstenciones.

A partir de este jueves, será responsable de toda el área de Comunicación Social ya que el pasado miércoles se aprobó la fusión de ambas unidades administrativas y los diputados colocaron al canal de televisión por encima de la coordinación de Comunicación Social.

¿Quién es Jorge Armando Rocha?

El nuevo director es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, hijo del periodista Ricardo Rocha.

Fue conductor del programa Mañanera 360 transmitido en el Canal 14, dependiente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, donde se difundían ampliamente los temas que abordaba en Palacio Nacional el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuál es la relación familiar con el canal del Congreso?

Su padre, el periodista Ricardo Rocha, fue el primer director del canal del Congreso de la Ciudad de México cuando él era Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

