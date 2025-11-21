Bloqueo de trabajadores del IPN exige pago de dos quincenas en Santo Tomás

Los trabajadores de limpieza de una empresa privada que labora en instalaciones del Instituto Politécnico Nacional realizaron un bloqueo para exigir el pago de dos quincenas que la compañía concesionaria mantiene pendientes. La protesta es encabezada por empleados del Casco de Santo Tomás, quienes aseguran que no han recibido respuesta pese a múltiples reclamos.

Suspensión de actividades y bloqueo vehicular

Debido a la falta de pago, los inconformes decidieron suspender actividades dentro de los planteles del IPN ubicados en el Casco de Santo Tomás. Como medida de presión, cerraron la vialidad del Circuito Interior y la Calzada México-Tacuba, lo que afecta la circulación en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

Los manifestantes señalan que la empresa responsable del servicio de limpieza incumplió con los depósitos correspondientes a dos periodos de pago y advirtieron que mantendrán las protestas hasta recibir una solución.

Exigen intervención del IPN

Los trabajadores piden que las autoridades del Politécnico intervengan ante la empresa concesionaria para garantizar el pago inmediato de salarios y la estabilidad laboral del personal de limpieza que presta servicio en los planteles.

