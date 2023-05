Todo sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia

En entrevista con Martha Debayle en W, la dra. Raffaela Schiavon Ermani, médico especialista, consultora independiente en salud sexual y reproductiva. Ha sido Jefa del Servicio de Salud Reproductiva para niñas y adolescentes.

Facts:

Según datos del INEGI:

● 7 de cada 10 mujeres en edad fértil han usado alguna vez un método anticonceptivo.

● De los 31.2 millones de mujeres de 15 a 49 años que declararon conocer las pastillas anticonceptivas, sólo 27.5% sabe cómo usarlas correctamente.

● 40% de las mujeres usaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

● Oaxaca es el estado donde menos mujeres usan métodos anticonceptivos: 46.4%

● Sonora es el estado donde más mujeres usan métodos anticonceptivos: 60%.

● La CDMX: 55.5%

● Según el Instituto Nacional de las Mujeres: 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años.

- 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

● El condón fue el método más utilizado en la primera relación sexual tanto en hombres como en mujeres de 12 a 19 años.

● Los países con mayor uso de anticonceptivos por parte de mujeres de acuerdo a Statista: Vietnam (76%), Estados Unidos y Tailandia (73%), Cuba (69%), Bangladesh (62%) y Macedonia del norte (59%).

● Los países con menos acceso a métodos anticonceptivos en 2022 por la falta de educación sexual:

Polonia (Sólo el 33% tiene acceso), Rusia (42%), Bosnia-Herzegovina y Bielorrusia (44%), Montenegro (45%) y Hungría (47%).

● Los métodos anticonceptivos más conocidos: Ligadura de trompas (86%), Vasectomía (82%), Métodos hormonales (98%) Métodos no hormonales (98%).

Las pastillas anticonceptivas de emergencia son pastillas anticonceptivas, es decir, previenen la concepción, a través de diferentes mecanismos; el más importante de todos es la prevención de la ovulación:

- Si no se libera un óvulo, o si se libera un óvulo “disfuncional”, no puede haber Fecundación (unión del óvulo con el espermatozoide), ni ningún proceso posterior: es decir, no puede haber implantación (el proceso que define el inicio del embarazo).

Las pastillas de anticoncepción de emergencia no son iguales a la pastilla para abortar, de la que tanto se habla en Estados Unidos.

- Si ya inició un embarazo, las pastillas de emergencia NO pueden interrumpirlo. Es más, si una mujer está embarazada y sin saberlo, toma las PAEs, NO le sucede nada al embarazo, ni hay problemas de malformaciones con el producto etc.

- En cambio la mifepristona, de la que tanto se habla en estos momentos en EEUU, es una pastilla que se utiliza para inducir un aborto con medicamentos. La mifepristona altera la circulación y el “attachment” entre el tejido placentario y las paredes del útero; junto con un segundo medicamento (el misoprostol) hacen que el producto sea expulsado a través del cuello uterino.

Es decir, estos medicamentos SÍ son capaces de interrumpir un embarazo ya iniciado. (Vale la pena aclarar que la mifepristona está en este momento bajo ataque en Estados Unidos supuestamente por razones de “seguridad médica”, cuando en realidad es un fármaco que ha demostrado ser altamente seguro y efectivo para la indicación del aborto con medicamentos [fue registrada en Francia en abril de 1980, es decir lleva más de 40 años en investigación y en uso clínico]. De hecho, está en la lista de Medicamentos Esenciales de la OMS).

NO pueden interrumpir un embarazo, solo pueden PREVENIRLO.

- Pero, para eso, se deben tomar lo más pronto posible después de una relación sexual donde no hubo protección, o la protección falló.

- Si bien las pastillas anticonceptivas de emergencia pueden prevenir el embarazo dentro de un máximo de 3-5 días desde la relación, el riesgo de que el método falle aumenta significativamente conforme pasan las horas y los días.

- Por eso, se recomienda utilizarla tan pronto como sea posible, dentro de las primeras 72 horas (3 días) y hasta 120 horas (5 días) desde el coito vaginal no protegido. Su efectividad es casi del 95% en las primeras 12 horas, pero baja significativamente por cada día que pasa.

- En términos generales, si las pastillas anticonceptivas de emergencia son administradas dentro de los primeros 3 días después del coito vaginal sin protección, la probabilidad de embarazo disminuye al menos en un 75% (por una tasa estimada entre el 0.9 y el 2.2 % -entre 1 y 2 por cada 100 mujeres que la usan), dependiendo del compuesto utilizado.

Hay dos tipos (con dos compuestos diferentes) de pastillas anticonceptivas de emergencia: las que contienen LevoNorgestrel (hay varias marcas, incluyendo genéricas y muy económicas) y las que contienen Acetato de Ulipristal (UPA): Femelle-One o Ella-One. Estas últimas cuestan un poco más, pero son más efectivas, y su ventana de acción se extiende hasta los 5 días (96 horas) después de la relación.

Datos importantes sobre el tiempo de la toma y su uso:

● Hay que saber que las pastillas anticonceptivas de emergencia existen y cómo se toman.

● Hay que saber dónde conseguirla (preguntar en la farmacia cerca de casa, en el Centro de Salud, con tu doctor).

● Idealmente, hay que tener una dosis en casa: porque las relaciones no protegidas suceden con más frecuencia los viernes en la noche, los fines de semanas, en puentes y vacaciones… cuando tu centro de salud está cerrado, tu doctor NO te puede recibir etc.).

Lineamientos Técnicos de anticoncepción de la Secretaría de Salud de México

- Todas las mujeres pueden utilizar la PAE, niñas, adolescentes, independientemente del día del ciclo menstrual, de su edad, que apenas empezaron con la regla o mujeres en la perimenopausia, independiente de su paridad, con o sin hij@s, de su etapa reproductiva, en post-aborto, post-parto y lactancia, e independientemente de su condición de salud o de enfermedad.

- No es necesaria una consulta médica previa, no se necesitan exámenes físicos, procedimientos o pruebas antes de tomar PAEs. Tales requisitos, pueden constituirse en barreras que limiten o retrasen su acceso para las mujeres, en especial para las más jóvenes.

● ¿Por qué mencionar a las niñas? Las niñas se embarazan porque son violadas, seducidas, forzadas. Y ellas NO están usando anticonceptivos, porque no están en una relación, no creen que van a embarazarse…pero las personas cercanas a ellas tienen que saber. E intervenir con urgencia.

● ¿Por qué mencionar a las mujeres con enfermedades crónicas o severas? A veces, lo último de lo nos acordamos en estas mujeres, son los anticonceptivos.

No hay ninguna contraindicación para el uso repetido de las pastillas anticonceptivas de emergencia.

- Pueden inclusive tomarse más de una vez en el mismo ciclo (pero si fue más de una relación dentro de los 3 o 5 días, solo es necesario tomarlas una vez).

- No hacen daño a la salud; al retrasar o suprimir la ovulación, pueden alterar un poco la ciclicidad y cantidad del sangrado menstrual, a veces dar un poco de nausea. Nada más.

- No se vuelven menos efectivas si se toma repetidamente, la efectividad es siempre la misma cada vez que se toman (pero son menos efectivas que muchos otros anticonceptivos).

- Es cierto que NO protegen de las infecciones de transmisión sexual; pero ningún otro anticonceptivo lo hace, solo el condón; y eso, NO es una razón para no usarlos.

¿Se necesita receta médica?

NO, pero siempre es bueno asegurarse si la tienen y te la dan en tu farmacia.

¿Se puede usar el DIU cómo anticonceptivo de emergencia?

Sí, el DIU de Cobre es un excelente AC de emergencia, es super efectivo (100%), puede insertarse hasta los 5-7 días después de la relación, y además es efectivo…. hasta 10 años después (si te lo quedas)

