Así se vivió el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo de la CDMX

La noche tímida se iba asomando lentamente sobre la plancha del Zócalo de la Ciudad de México mientras inquietos esperaban los fans del divo de México quién sería revivido por una noche más de nuestras memorias en una proyección totalmente restaurada del histórico recital de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.

Gigantescas pantallas y super bocinas dignas de alguien tan inmenso se iban preparando para rebotar entre la inigualable y bella Catedral y los edificios coloniales.

Desde muchísimo antes de la hora, familias, parejas de todas las edades, grupos de amigos e incluso los solitarios que dejaron todo para asistir, se acomodaron sobre cartones y cojines improvisados, esperando a que diera inicio.

Los vendedores ambulantes, tamales, cacahuates, esquites, banderines o gorras, se iban moviendo entre la multitud. La atmósfera se acomodó entre la celebración, nostalgia y los tiempos de ahora: teléfonos en alto, lágrimas en las mejillas, aplausos y gritos que estallaban con el primer acorde de “Amor eterno” y drones que oscilaban por arriba de estos aplausos.

Muchos se preguntaban desde casa si “¿habrá valido la pena? pues podían verlo sin la necesidad de ella, pero sin duda la amplitud de la pantalla y el audio hicieron la gran diferencia aunado de los coros que lograron hacerlos sentir como si hubieran estado dentro del Palacio de Bellas Artes aquella noche marcada en la historia dónde solo apenas unos contados afortunados lograron el cometido.

Las cifras oficiales apuntan que más de 170,000 personas se dieron cita en la Plaza de la Constitución para revivir ese recital de 1990.

La colaboración entre Netflix y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México permitió que el material restaurado llegara en formato de gran pantalla al Zócalo.

Ningún segundo se mantuvo en silencio, es que se vivió como si se tratase de un concierto “real” ya que hasta tuvo presencia de mariachis en vivo y fuegos artificiales. Al final, cuando las luces se atenuaron y la gente comenzó a dispersarse, quedaba la estela de una velada que fue, a la vez, homenaje y reencuentro entre las viejas y nuevas generaciones.