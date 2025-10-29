Avala Morena en el Senado nueva Ley de la Armada y más militarización

El Senado de la República aprobó con 68 votos, a favor y 32 en contra la nueva Ley Orgánica de la Armada de México.

El pleno del Senado de la República aprobó con 68 votos a favor y 32 en contra la nueva Ley Orgánica de la Armada de México.

Se trata de transformar a la institución de un enfoque centrado en funciones navales tradicionales a una fuerza integral, tecnificada y con atribuciones expresas en la protección de los intereses marítimos nacionales, ciberdefensa y coordinación operativa ampliada, incluyendo la Guardia Nacional y las aduanas.

¿Qué cambia con la nueva Ley Orgánica de la Armada?

Esta reforma establece una nueva estructura de mando, la creación de la Jefatura de Operaciones Navales, y facultades ampliadas en los dominios marítimo, aéreo, terrestre y cibernético.

Carlos Lomelí, presidente de la Comisión de Marina, destacó que la ley representa una transformación estructural, moral y estratégica que redefine el papel de las fuerzas navales frente a los desafíos del siglo XXI.

“No se trata de militarizar, sino de proteger con disciplina y eficiencia y transparencia. Esta ley no amplía el poder de las armas, sino el poder de la ley y del Estado mexicano sobre sus mares, su ciberespacio y su futuro”, afirmó.

¿Qué críticas se expresaron en el Senado?

Carolina Viggiano, senadora del PRI, criticó el dictamen y advirtió que lejos de fortalecer al Estado, refuerza el poder de las Fuerzas Armadas y profundiza la militarización del país.

“Lo que esta ley busca es consolidar el dominio militar sobre funciones civiles, puertos, aduanas, vigilancia marítima, tareas de policía. Cada vez más los militares sustituyen a las instituciones civiles que este gobierno ha desmantelado deliberadamente. No hay armonización, hay usurpación de funciones civiles y eso no es fortalecer al Estado, es debilitarlo”, señaló.

Subrayó que esta ley otorga facultades que exceden el mandato constitucional de la Armada, convirtiéndola en juez y parte de la seguridad nacional sin supervisión civil ni control democrático.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó su profunda preocupación por la expansión de atribuciones militares en áreas que, a su juicio, corresponden a instituciones civiles.

“Esta reforma se inserta en el proceso general de militarización de la vida pública, que lo hemos denunciado también, donde se han trasladado a las Fuerzas Armadas responsabilidades que deberían recaer en las autoridades civiles.

Se presenta el día de hoy una nueva ley de la Armada, pero el 90 por ciento del articulado es idéntico a la ley vigente, lo que demuestra que no se trata de modernización, sino que sólo se busca justificar una mayor intervención militar”, aseveró.

Señaló que el combate al denominado huachicol fiscal ha tenido efectos negativos sobre la disciplina, la imagen y el funcionamiento de la Marina, y enfatizó que este combate no puede justificarse a costa de militarizar aduanas ni de asignar a la Armada funciones ajenas a su misión principal.

¿Cuáles son los principales cambios y alcances de la ley?

Nueva misión y atribuciones:

Se deroga la ley vigente desde 2021 y se reordena la misión, el mando, la organización y el régimen transitorio de la institución.

La misión de la Armada ahora incluye explícitamente la protección de los intereses marítimos nacionales, identificados en 10 rubros: seguridad marítima, puertos, protección portuaria, cultura marítima, industria naval, recursos marinos, comercio marítimo, marina mercante, medio ambiente marino y turismo náutico.

Se incorporan facultades para actuar en aduanas, puertos y aeropuertos, así como en proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), reconociendo el papel operativo de la SEMAR en la recaudación y control aduanero.

Se reconoce el derecho de visita y persecución en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en alta mar, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), fortaleciendo la capacidad para combatir delitos como tráfico de drogas, trata de personas y delitos marítimos internacionales.

La ley adiciona facultades sobre ciberdefensa, ciberseguridad e inteligencia artificial, con la creación de Unidades de Soporte Estratégico para operar en el ciberespacio.

