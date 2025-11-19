Ruta del desfile del 20 de noviembre cambia en CDMX por amago de marcha de Generación Z; mapa y cierres viales
El desfile cívico-militar cambió su recorrido por primera vez; aquí la nueva ruta y los cierres viales
Ante el amago de una nueva marcha de Generación Z en la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional cambió, por primera vez, la ruta del desfile militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.
A través de un comunicado, la dependencia confirmó que este jueves 20 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar, con un recorrido distinto al habitual.
Mapa y ruta del desfile militar del 20 de noviembre
El desfile arrancará en la plancha del Zócalo para avanzar por:
- Avenida 5 de Mayo
- Avenida Juárez
- Cruce con Paseo de la Reforma
- Avenida de la República
Y la llegada será en el Monumento a la Revolución.
Cierres viales por el desfile del 20 de noviembre
Debido al recorrido, se prevén cierres y desvíos en:
- Zócalo capitalino
- Avenida 20 de Noviembre
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Cruces de 5 de Mayo y Juárez
- Paseo de la Reforma
- Avenida de la República
Las autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado, usar vías alternas y considerar transporte público.
¿Habrá marcha de Generación Z el 20 de noviembre?
Aunque en redes sociales circula una convocatoria para una nueva movilización, otras publicaciones la han desmentido, señalando que se trataría de llamados falsos o ligados a grupos con vínculos partidistas. Sin embargo, el llamado parece seguir en pie.
Figuras como Emilio Álvarez Icaza, integrante de Somos México, organización que aspira a convertirse en partido político, han anunciado que no participarán en la marcha del 20 de noviembre. Así como la activista Jimena Villicaña, quien participó en la marcha del 15 de noviembre, también se deslindó, señalando que no forma parte de ninguna convocatoria para este jueves.
