Ruta del desfile del 20 de noviembre cambia en CDMX por amago de marcha de Generación Z; mapa y cierres viales

Sedena cambia por primera vez la ruta del desfile del 20 de noviembre ante advertencia de marcha de Generación Z.

Ante el amago de una nueva marcha de Generación Z en la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional cambió, por primera vez, la ruta del desfile militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

A través de un comunicado, la dependencia confirmó que este jueves 20 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar, con un recorrido distinto al habitual.

Mapa y ruta del desfile militar del 20 de noviembre

El desfile arrancará en la plancha del Zócalo para avanzar por:

Avenida 5 de Mayo

Avenida Juárez

Cruce con Paseo de la Reforma

Avenida de la República

Y la llegada será en el Monumento a la Revolución.

Cierres viales por el desfile del 20 de noviembre

Debido al recorrido, se prevén cierres y desvíos en:

Zócalo capitalino

Avenida 20 de Noviembre

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Cruces de 5 de Mayo y Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República

Las autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado, usar vías alternas y considerar transporte público.

¡Ven y vive con nosotros este magno evento!



Te esperamos este 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, para presenciar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al “115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana”.



El recorrido inicia en la Plancha del Zócalo hasta el… pic.twitter.com/6XDExU1L4l — @Defensamx (@Defensamx1) November 16, 2025

¿Habrá marcha de Generación Z el 20 de noviembre?

Aunque en redes sociales circula una convocatoria para una nueva movilización, otras publicaciones la han desmentido, señalando que se trataría de llamados falsos o ligados a grupos con vínculos partidistas. Sin embargo, el llamado parece seguir en pie.

Figuras como Emilio Álvarez Icaza, integrante de Somos México, organización que aspira a convertirse en partido político, han anunciado que no participarán en la marcha del 20 de noviembre. Así como la activista Jimena Villicaña, quien participó en la marcha del 15 de noviembre, también se deslindó, señalando que no forma parte de ninguna convocatoria para este jueves.

