¡La licencia de conducir permanente se extiende hasta 2026! ¿Qué tipos aplican en este nuevo plazo de tiempo?

Si eres conductor en la capital de la CDMX y aún no tramitas tu licencia de conducir permanente, es importante que sepas que la fecha límite es hasta 2026. Esta opción, promovida por la Jefatura de Gobierno, busca eliminar la necesidad de renovaciones periódicas y simplificar los trámites para los automovilistas de la Ciudad de México.

Licencia de conducir permanente 2026 / Oscar Wong Ampliar

Licencia de conducir permanente 2026: ¿A qué tipos aplicará?

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, impulsó esta medida como parte de una estrategia para modernizar los servicios públicos relacionados con la movilidad. “Esta iniciativa reduce la burocracia y mejora la eficiencia en la administración del padrón vehicular”, afirmó un vocero de Semovi.

La Secretaría de Movilidad informó que el trámite estará disponible hasta el 2026. Asimismo, la jefa de Gobierno mencionó que a partir del 16 de noviembre de 2025 hasta el 16 de noviembre de 2026 este trámite se podrá realizar presencial o a través de las plataformas gubernamentales. Con esto se espera que la licencia tipo “A” sea un trámite bastante concurrido.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX?

Para tramitar la licencia de conducir permanente, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Cita impresa generada desde el portal oficial de Semovi.

Comprobante de aprobación del examen teórico.

Este examen incluye 20 preguntas basadas en el Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad de la CDMX, y solo aplica para quienes solicitan la licencia por primera vez.

El costo del trámite es de $1,500 pesos y debe realizarse de forma presencial en alguno de los módulos de control vehicular autorizados por la Semovi. Aunque también se puede tramitar online y te dejamos la nota completa para que puedas hacerlo desde la comodidad de tu casa.