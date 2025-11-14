Licencia permanente: no más citas en 2025; así puedes tramitarla en línea con Llave CDMX Expediente

Desde que comenzó la cuenta regresiva para el cierre del programa de licencia permanente en Ciudad de México, que termina en diciembre, miles de capitalinos han saturado el sistema de citas de la Secretaría de Movilidad y, ante la falta de certeza sobre su continuidad en 2026, muchas personas dejaron el trámite para última hora, lo que terminó por colapsar el portal.

A pesar de que Semovi habilitó más módulos para atender la demanda, el sistema permanece saturado, pues no hay horarios disponibles y la desinformación ha agravado el problema. Algunos medios afirman que es posible acudir sin cita, lo que ha generado aglomeraciones en los módulos y complicaciones para quienes sí tenían un turno programado.

¿Qué necesito si ya tengo cita para la licencia permanente?

Si alcanzaste cita para tramitar la licencia permanente, debes tomar en cuenta que, en caso de ser tu primera vez, ya debiste haber aprobado el examen teórico. Además, necesitas presentar la documentación obligatoria, como comprobante de domicilio, identificación oficial y tu cita impresa.

¿Se puede tramitar la licencia permanente sin cita?

Sí, pero si es la primera vez que la tramitas ya debes de contar con el certificado del curso teórico. En esos casos, puedes realizar el trámite completamente en línea.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en línea con LLave CDMX Expediente

Antes de comenzar, revisa lo siguiente:

No debes tener adeudos pendientes.

Si es tu primera vez, debes contar con el certificado del curso teórico de conducción.

Y tener a la mano tus documentos escaneados como identificación oficial, comprobante de no adeudos y certificado del curso.

¿Cómo tramitar la licencia permanente en línea en CDMX noviembre 2025?

Una vez confirmado lo anterior, el procedimiento es el siguiente:

Ingresa con tu cuenta Llave CDMX en el Expediente Único.

en el Expediente Único. Selecciona Iniciar y luego Nuevo trámite .

y luego . Elige el método de pago: en línea o mediante línea de captura.

Completa los campos solicitados y carga tus documentos: identificación oficial, comprobante de no adeudos y certificado del curso teórico.

Cuando el pago sea validado, recibirás en tu correo la constancia con tu nuevo número de licencia. También podrás descargarla desde tu cuenta de Llave CDMX.

