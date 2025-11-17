Suman 3 detenidos por desaparición y homicidio del sacerdote de Tultepec, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció que suman tres detenidos por la desaparición y homicidio del sacerdote, Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Los capturados fueron identificados como Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N”, todos detenidos en cumplimiento de aprehensión por su posible participación en el crimen.

Así ocurrió el crimen

La indagatoria establece que el 29 de octubre, el sacerdote se trasladó de su domicilio a bordo de su vehículo a un inmueble en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán. Iría acompañado de Fátima Isabel “N”, quien era de su confianza.

En el lugar supuestamente esperaba Brandon Jonathan “N”, con quienes ingirió alcohol y estupefacientes, hasta que Brandon supuestamente sacó un arma y privó de la vida al sacerdote.

Tras ocultar el cuerpo, lo arrojaron a un río de aguas negras

Eventualmente, informó la fiscalía, arribó María Fernanda “N”, pareja de Brandon Jonathan “N”, y “los tres probables partícipes habrían realizado actos para ocultar el cuerpo del occiso, para lo cual utilizaron cobijas y bolsas que amarraron a un sillón para finalmente trasladar el cuerpo al municipio de Nextlalpan donde el 30 de noviembre lo abandonaron en un río de aguas negras”.

La indagatoria de la fiscalía señala que si bien Brandon Jonathan “N” fue auxiliado por Fátima Isabel “N” para agredir y matar al sacerdote, lo cierto es que María Fernanda “N” apoyó con el ocultamiento y límite del inmueble donde ocurrió el crimen, toda vez que eliminaron huellas materiales del hecho y ocultaron el cadáver.

Los tres sospechosos están en penales mexiquenses y enfrentan dos delitos: desaparición de personas cometida por particulares y homicidio calificado en agravio de Ernesto Baltazar, quien fue localizado amarrado a un sillón en un canal de aguas negras este 12 de noviembre en Nextlalpan.

