Golpe al CJNG en Cancún: Autoridades detienen a dos; aseguran 44 armas de fuego, granadas y equipo táctico

En Cancún, Quintana Roo fueron aseguradas más 44 armas de fuego donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado y la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a Marcos Josué ‘N’ y Ángel Roberto ‘N’, alias El Flaco, señalados como presuntos integrantes del grupo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ampliar

¿Quiénes son los detenidos y qué operación realizaban en Quintana Roo?

Marcos Josué ‘N’ sería uno de los principales operadores logísticos del grupo criminal en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, encargado presuntamente de distribuir armamento y equipo táctico.

Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Ataques con drones en Sinaloa provoca desplazamiento forzado de 700 personas en Badiraguato

A través de un comunicado, las autoridades indicaron que en recorridos de prevención y vigilancia, fue observado un vehículo gris y un vehículo blanco estacionados en la vía pública.

A la altura de la cajuela del vehículo gris se encontraban dos hombres, de los cuales, uno sacó una bolsa transparente grande con aparente marihuana y la entregó al segundo individuo.

¿Cómo fue el aseguramiento y qué se decomisó?

Al notar la presencia policial, ambos masculinos corrieron hacia los vehículos para intentar huir, pero debido a la pronta intervención del personal operativo fueron interceptados sobre la avenida Sin Nombre, como referencia a 60 metros de la asesoría comercial Kukulcana, en el municipio de Benito Juárez, donde se realizó la intervención correspondiente.

Como resultado, se aseguraron los siguientes indicios: dos bolsas grandes con vegetal verde y seco con características de la marihuana; 13 bolsitas con el mismo narcótico; 52 bolsitas con fragmentos cristalinos similares al cristal; y 50 bolsitas triangulares con polvo blanco similar a la cocaína.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Fuerzas federales detienen a cinco presuntos delincuentes con armas y drogas en Michoacán

Asimismo, se aseguraron dos armas cortas con cargadores abastecidos con 7 y 11 cartuchos, respectivamente; 32 armas largas, todas con cargador, de las cuales una estaba abastecida con 56 cartuchos y otra con 30; además, 12 armas cortas con su cargador; 125 cargadores de arma larga; dos silenciadores; cuatro granadas antimotín y cuatro granadas químicas; 26 cajas de cartuchos de diferentes calibres con 50 cartuchos cada una; 17 cajas con 20 cartuchos cada una; nueve chalecos antibalas; nueve playeras negras con la leyenda “Deltas Q. Roo CJNG”; 15 gorras negras “Operativas Jaguar”; y seis parches “Deltas Operativo Jaguar”.

Ampliar

También se aseguraron cinco libretas con anotaciones, dos mochilas, tres cajas de plástico, una nevera, una maleta, cuatro teléfonos celulares, un estuche grande, un estuche gris, tres drones (uno de ellos con controlador y dos baterías), dos pares de placas de circulación del estado de Jalisco y dos vehículos.

Los indicios, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

Síguenos en Google News y encuentra más información