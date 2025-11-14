Apoyo a Madres Solteras 2025: ¿Cómo registrarse al programa para recibir hasta 24 mil pesos?

De acuerdo con la página oficial del Gobierno del Estado de México, el programa de Apoyo a Madres Solteras 2025 ya abrió el registro para que todas las personas que cumplan con los requisitos, puedan ser acreedoras de dicho monto económico. Así que te dejamos todos los detalles de cómo ser parte de este programa.

¿Cómo hacer el registro al programa Apoyo a Madres Solteras 2025?

Como ya se mencionó anteriormente, este programa está abierto solamente en el Estado de México, por lo que todas las mujeres que quieran ser parte de el Apoyo a Madres Solteras 2025 ya pueden hacerlo. Solamente tienes que seguir estos pasos para que todo sea más sencillo:

Entrar a la página oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM)

Buscar la sección del Programa de Apoyo a Niñas, Niños y Adolescentes en orfandad por COVID-19

Por lo que el trámite deberá ser llevado a cabo por quien ejerza directamente la tutoría legal del menor. Es importante mencionar que cada solicitud será revisada para verificar que se cumplan los criterios establecidos.

¿Qué es el Apoyo a Madres Solteras 2025?

El programa de Apoyo a Madres Solteras es una ayuda económica diseñada para entregarse de manera periódica con un monto fijo de 2 mil pesos cada mes en un máximo de 12 entregas. Este programa está diseñado para contribuir temporalmente al bienestar de las familias mientras se fortalecen otras redes de apoyo social.

Todas las personas interesadas, deberán cumplir ciertos requisitos para que este Apoyo a Madres Solteras pueda ser recibido por ellas mismas.