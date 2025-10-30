Paco de Miguel lanza “¡Porque soy tu madre!”, un retrato cómico y entrañable de las familias mexicanas

El creador de contenido y comediante Paco de Miguel presenta su nuevo libro “¡Porque soy tu madre!”, publicado por Editorial Planeta y ya disponible en librerías físicas y plataformas digitales. La obra combina el ingenio que lo ha convertido en uno de los humoristas más populares del país con una mirada tierna y reflexiva sobre el papel de las madres mexicanas y las relaciones familiares.

A través de historias llenas de humor, nostalgia y sabiduría cotidiana, el autor explora el vínculo más complejo y poderoso: el amor de una madre. Cada capítulo invita a los lectores a reconocerse en frases, gestos y situaciones que han marcado generaciones enteras.

Un retrato del hogar mexicano con humor y cariño

En “¡Porque soy tu madre!”, Paco de Miguel recupera la esencia de sus personajes más queridos para construir un universo que refleja el caos y la ternura de la vida familiar mexicana.

Si quieren estar en la risa y risa, no dejen de comprar el libro de @PacoDeMiguelF "¡Porque soy tu madre!" lo encuentran en todas las librerías de México.https://t.co/KDR8d2zGDC pic.twitter.com/KfMR483Sbx — marthadebayle (@marthadebayle) October 30, 2025

El comediante, que alcanzó fama con personajes como La Maestra Lety, utiliza la observación cotidiana como punto de partida para hablar de temas universales: la crianza, las tradiciones, los conflictos entre generaciones y las expectativas sociales.

De la pantalla a las páginas

Con una carrera que incluye participaciones en programas como LOL: Last One Laughing y MasterChef Celebrity México, además de su aparición en la lista Top Creators 2024 de la revista Forbes, Paco de Miguel consolida su salto al ámbito literario con un proyecto que mantiene su sello humorístico, pero también su sensibilidad para conectar con el público.

El libro incluye situaciones que van desde los parientes incómodos y los invitados de pesadilla, hasta los consejos de las mamás para elegir pareja o sobrevivir a una reunión familiar. Todo narrado con el estilo sarcástico, exagerado y entrañable que caracteriza al comediante.