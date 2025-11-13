Martha Debayle recibe el Premio Endeavor 2025 y reconoce el emprendimiento femenino

Este 2025, Martha Debayle, fundadora y CEO de MMK Group, fue galardonada con el reconocimiento EndeavHer del Año, un recordatorio del poder del emprendimiento para generar cambio y transformación.

El evento Endeavor Night 2025 se realizó en Quarry Studios, con la presencia de más de 700 líderes, inversionistas, mentores, corporativos y fundadores que se reunieron para fortalecer la #NetworkOfTrust, una red de colaboración que impulsa el crecimiento del ecosistema emprendedor mexicano y latinoamericano.

Martha Debayle dedica su premio a las mujeres emprendedoras

Al recibir el reconocimiento, Martha Debayle recordó cómo Endeavor creyó en su proyecto hace más de 20 años y dedicó su premio a todas las mujeres que buscan abrirse camino en el ámbito empresarial.

“Parte de la razón por la cual yo soy lo que soy en este momento es porque Endeavor hace 23 años me enseñó que sí podía, me enseñó a confiar cuando yo no confiaba, porque siempre para una mujer es doblemente difícil… Y aplaudo a las mujeres, porque aparte de que tenemos que ser esposas, amigas, hijas, madres, y vernos bien, tenemos que aprender y seguir nuestros sueños, porque no nos merecemos mucho menos que eso. Así es que, por todas ustedes aquí, por todas las que están allá afuera, por todas las que están por venir, este Endeavor es para ellas”. — Martha Debayle

La organización destacó que Debayle representa el espíritu del liderazgo femenino que inspira, y el impacto empresarial de quien ha construido un grupo de medios y marcas con influencia en la comunicación y la innovación.

Reconocimientos a líderes que transforman México

Durante la entrega de los Honoree Awards bajo el lema “La noche que nos une”, también fueron reconocidos:

Stefan Moller , CEO de Klar, como Outlier del Año , por escalar su empresa con alto desempeño.

, CEO de Klar, como , por escalar su empresa con alto desempeño. Aldo y Horacio Fernández , fundadores de Industrias Tajín, como Mexicanos Destacados , por su liderazgo económico, social y cultural.

, fundadores de Industrias Tajín, como , por su liderazgo económico, social y cultural. Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, como Orgullo Mexicano, por representar al país con disciplina y pasión.

Endeavor Night se ha consolidado como el punto de encuentro más relevante del ecosistema emprendedor en México, reuniendo a fundadores, inversionistas y aliados que promueven el desarrollo económico y social del país.

