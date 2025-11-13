Noche de las Estrellas en CDMX: ¿Cuándo será y qué actividades habrá?

La Noche de las Estrellas es el evento por excelencia de las astronomía en la CDMX. De acuerdo con su descripción, es uno de las grandes reuniones de divulgación científica más importantes de Latinoamérica. Así que si no te lo quieres perder, te dejamos todos los detalles de éste.

¿Cuándo es la Noche de las Estrellas 2025?

La Noche de las Estrellas se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025 en distintas sedes de la capital mexicana. Este año el programa estará dedicado al Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, donde se invita a grande sy chicos a mirar el cielo desde otra perspectiva.

Por lo que la Noche de las Estrellas 2025 contará con varias sedes y actividades para que toda la población de la CDMX pueda asistir al recinto más cercano a su hogar. Sin duda alguna esto es una gran noticia ya que el evento cósmico comienza a ser de los más grandes en México.

¿Qué actividades habrá?

Es importante mencionar que la Noche de las Estrellas, al estar dedicada al Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, ofrecerá actividades como:

Observación con telescopios

Conferencias

Talleres interactivos

Espectáculo de drones

Es por eso que se invita a los asistentes a acudir con tiempo para no perderse ninguna actividad que tanto grandes como chicos pueden disfrutar.

¿Cuáles son las sedes para la Noche de las Estrellas 2025?

Como mencionamos anteriormente, este evento comienza a hacerse cada día más grande, por lo que las sedes para esta Noche de las Estrellas 2025 son:

Islas de CU, UNAM

Bosque de Tláhuac

Museo Tezozómoc, IPN

Planetario Luis Enrique Erro

Casa de la Cultura Parque Naucalli

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Museo Chinampaxóchitl, Parque Ecológico Xochimilco

Así que si quieres ubicar tu sede, te dejamos el link para que verifiques cuál es la más cercana a tu domicilio. No obstante, si quieres acudir a la de CU, éste será un poco más especial debido a que estará dedicado a la gran Julieta Fierro quien falleció hace apenas unos meses.

¿Cuál será la Noche de las Estrellas especial?

En la alma máter de Julieta Fierro, Las Islas de CU serán testigo de una noche muy especial que ella hubiera amado estar ahí. Y es que la Noche de las Estrellas rendirá un homenaje a la astrónoma más importante de México.

Aunque no se sabe muy bien qué actividades especiales tendrá, la que sí está confirmada es el espectáculo de drones que iluminarán el cielo nocturno para que ella, quien seguramente está en conjunto con las estrellas, recuerde lo mucho que se le extraña en este plano terrenal.