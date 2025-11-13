COPARMEX advierte que aranceles al calzado fomentan mercado negro y escasez

El presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Domingo Ruiz López, informó que el diseño de cuota compensatoria y aranceles al calzado nacional, el cual impacta en las materias primas sin alternativa para cubrir la demanda, encarece el producto y genera mercado informal por no pagar impuestos de importación.

“No hablamos de marcas premium, hablamos de aquellas marcas más generalizadas que la mayoría de las familias mexicanas usan… cuando a un producto de importación se le pone un arancel o cuotas compensatorias sin que haya alternativas para cubrir esa demanda se genera un mercado informal. Todo lo que ha sucedido en México relativo a contrabando, ciertos abusos, reglas con empresas de mensajería enviando productos de países asiáticos, ha sido un abuso generando mercado informal por no pagar impuestos de importación”. — Domingo Ruiz López, presidente de la Comisión Fiscal de la COPARMEX

Aranceles podrían afectar a las familias mexicanas

Ruiz López destacó que las cuotas compensatorias y aranceles pueden afectar de manera importante la economía nacional. Si bien buscan regular el mercado negro y evitar la competencia desleal, podrían distorsionar los precios, generar escasez o encarecer productos esenciales.

“Paradójicamente es una medida que pretende proteger a la economía nacional, pero terminaría perjudicando a los menos favorecidos de la sociedad, a quienes con mucho esfuerzo pueden comprar un par de zapatos o tenis, ahora más caros lo que puede generar escasez”. — Domingo Ruiz López, presidente de la Comisión Fiscal de la COPARMEX

COPARMEX pide diálogo con el sector privado

El presidente de la Comisión Fiscal puntualizó que cualquier cuota o arancel debe surgir del diálogo con el sector privado para equilibrar el mercado y beneficiar a las familias mexicanas.

Para fortalecer la industria nacional, propuso incentivos a la innovación, desarrollo tecnológico, financiamiento y capacitación. También subrayó que las medidas restrictivas podrían suspenderse mediante acuerdos y voluntad política, especialmente en una temporada económica sensible.

