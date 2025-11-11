Tercera Etapa Vivienda Bienestar 2025: ¿Cuánto debo ganar para registrarme al programa de CONAVI en noviembre?

Vivienda Bienestar 2025: Uno de los requisitos más importantes para poder entrar es el nivel de ingresos. / Laura Reid

Recientemente, la Comisión Nacional de Vivienda anunció que la tercera etapa del registro al programa Vivienda para el Bienestar comenzó este lunes 10 de noviembre, y uno de los requisitos más importantes para poder entrar es el nivel de ingresos.

De acuerdo con las autoridades, solo podrán registrarse las personas cuyos ingresos sean menores a dos salarios mínimos, por lo que esto será fundamental para quienes quieran inscribirse al programa.

¿Cuánto debo ganar para registrarme en Vivienda para el Bienestar 2025 en noviembre?

El salario mínimo en 2025 varía según la zona del país. Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo es de 419.88 pesos diarios, es decir, no debe rebasar los 25 mil pesos mensuales.

Po su parte, en el resto del país, el salario mínimo general es de 278.80 pesos diarios, por lo que el ingreso familiar no debe superar los 16 mil pesos mensuales.

Requisitos para la Tercera etapa de Vivienda para el Bienestar

Los requisitos para registrarse a la tercera etapa del programa de Vivienda para el Bienestar son:

Tener 18 años o más.

No haber recibido apoyo previo por parte de la Conavi.

No ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

No contar con vivienda propia.

¿Dónde será el registro para la tercera etapa de Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, a partir de este lunes 10 de noviembre se publicó la información sobre los módulos de registro en el portal oficial del programa: pvb.conavi.gob.mx.

Ahí podrás consultar la ubicación de los módulos que serán instalados en varios estados de la República, organizados por entidad y municipio.

Al acudir al registro, deberás llevarte:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

