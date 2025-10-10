¿Cuánto cuesta vivir en las Casas Embrujadas más famosas de la CDMX? Un recorrido por 5 leyendas

México es cuna de leyendas, mitos e historias que alimentan la intriga y la curiosidad hasta de los más escépticos. / Bloomberg Creative

Desde nuestros orígenes, México ha sido cuna de leyendas, mitos e historias que alimentan la intriga y la curiosidad hasta de los más escépticos. Pero los cuentos no cobrarían tanta fuerza sin los espacios donde, presuntamente, todo pasó; al final, son lo único real de las historias que solemos escuchar, lo único tangible y palpable, de donde nacen estos relatos.

Las casas embrujadas son parte del paisaje chilango, de la fantasmagoría mexicana. Ya sea que se trate de fantasmas, maldiciones o supersticiones, estos lugares añaden un toque a la historia y cultura de la ciudad. Porque, sin importar a dónde vayas, siempre habrá una leyenda que te hará pensar dos veces antes de entrar a una de estas casas. Pero, ¿qué pasaría si alguien se aventurara a habitar cerca de estos lugares? O todavía más descabellado, ¿vivir en ellos?

Las casas embrujadas cotizan en millones

Según Alejandro Sena, director general de Dinero.mx, la mayoría de estas propiedades “malditas” están en zonas donde el valor inmobiliario rebasa el promedio en México. O sea, aunque la casa tenga mala fama, lo que importa es el código postal, no el fantasma.

“El precio de salida de casas con reputación paranormal —ya sea para venta o renta— está estrictamente vinculado a los fundamentales macroeconómicos del submercado en el que se ubican”, explica Sena. “La evaluación del activo prioriza el valor por metro cuadrado de la zona de alta plusvalía antes que cualquier narrativa terrorífica”.

A continuación, vamos con las 5 más populares en la Ciudad de México y los costos promedio, según el ranking de Dinero.mx

La Casa Negra de la Roma Norte

Bautizada como La Casa Negra, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, este lugar, según cuentan, fue un hospicio para enfermos de tifoidea en 1935. Durante aquella época, se creía que la enfermedad estaba relacionada con posesiones demoníacas, así que una noche los vecinos decidieron prenderle fuego… con todos adentro.

Hoy, vendedores informales que se acomodaron afuera dicen que “se siente pesado”. Y aunque nadie se atreve a habitarla, vivir cerca tampoco sale barato porque un departamento ronda los 6 millones de pesos, y las rentas andan por los 38 mil 200 mensuales.

La Casa de las Brujas

Entre las calles de Durango y Orizaba, también en la Roma, está la Casa de las Brujas. Es fácil reconocerla por su torre puntiaguda que parece sombrero de bruja y por esa fachada que te da la sensación de que tiene “cara”, síntoma de la pareidolia. Ahí vivió Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una chamana visitada por políticos y empresarios para hacerse limpias o curaciones.

El valor promedio de la zona asciende a unos 6.3 millones de pesos, aunque hay propiedades que alcanzan los 36 millones. Las rentas rondan los 38 mil pesos.

La Casa Havre 32

Aunque luce por su arquitectura, y quizá ni siquiera parece embrujada, sino sacada de algún paraíso europeo, la Casa Havre 32, en la Juárez, es una mansión de 800 metros cuadrados construida sobre un terreno triangular y rodeada de tres perfectos jardines. Se dice que fue propiedad de una mujer que armaba sesiones espiritistas con ouijas, péndulos y otros objetos de rito. Las creencias populares cuentan que los espíritus se quedaron ahí. Incluso, vecinos de la zona aseguran que todavía se escuchan gritos y voces.

El metro cuadrado anda en 81 mil 760 pesos, y las casas vecinas alcanzan los 6.1 millones, con rentas promedio de 27 mil 800 pesos. Una ganga, si no te importa que te apaguen la luz de pronto.

La Posada del Sol

En la Doctores, justo en Niños Héroes 139, se encuentra la Posada del Sol, un hotel que alguna vez quiso ser símbolo de lujo, pero terminó siendo la cuna de un montón de historias. Fue construido por el ingeniero Fernando Saldaña, quien tiempo después fue encontrado muerto, colgado de una campana en el patio. A pesar de que los detalles de su muerte son ambiguos, todo apunta a un suicidio.

Con los años, el lugar cambió de manos, hasta que una niña desapareció y la hallaron muerta en la habitación 103. Desde entonces, su fantasma, dicen, sigue por ahí.

Si te atreves a vivir cerca, el valor promedio ronda los 3.3 millones de pesos, y las rentas andan en 20 mil 800 mensuales.

La Casa de la Tía Toña

En lo más alto del Bosque de Chapultepec, entre las curvas de Lomas Altas, está la Casa de la Tía Toña. Se cuenta que perteneció a una viuda que heredó la fortuna de su esposo y, al no tener hijos, decidió adoptar. Con el tiempo, la conducta traviesa y desobediente de los niños la terminó desesperando y una noche, tras sorprender a uno robando, la mujer reventó, los golpeó hasta matarlos y arrojó los cuerpos al río. Luego, se suicidó.

Y aunque nadie vive ahí, hacerlo cerca no es asequible porque las casas en la zona están en los 13.7 millones de pesos, con un promedio de 64 mil 800 pesos por metro cuadrado. Y la renta no es mejor: 60 mil pesos al mes.

Ahora, que podría ser más escalofriante, ¿la historia o el recibo del mantenimiento?

