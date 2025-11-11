Paro UNAM: ¿Qué facultades de la universidad no han regresado a clases y por qué?

¿Qué facultades de la UNAM están en paro?

La Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una ola de paros que ha detenido las actividades académicas en varias de sus facultades. Así que te contamos qué facultades se encuentran sin clases, por qué y todos los detalles.

¿Por qué hay paro en la UNAM?

De acuerdo con los paristas, existen dos demandas principales para seguir con el paro en la UNAM, es decir:

En primera instancia, urge mejorar la seguridad dentro de las instalaciones, tras lo sucedido en el CCH Sur y junto con otras agresiones tanto al alumnado como al profesorado.

Por otro lado, mencionan que se requiere atender de manera efectiva el bienestar universitario, incluyendo la implementación de protocolos claros contra la violencia de género y el mejoramiento de infraestructura de los planteles.

Es por eso que el paro en la UNAM seguirá hasta que no se llegue a un acuerdo con las autoridades universitarias o en su caso, se escuchen sus exigencias.

¿Qué facultades se encuentran en paro en la UNAM?

Hasta el momento las facultades que se encuentran en paro en la UNAM son:

Odontología

Medicina

Arquitectura

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Asimismo, la facultad de Química ya se encuentra tomada por los mismos estudiantes.

Así que te sugerimos mantenerte al pendiente de los comunicados oficiales para no perder de vista las clases. Recuerda que los y las estudiantes, se mantienen firmes a su protesta, exigiendo mejoras universitarias a las cuales tienen derecho de reclamar.

