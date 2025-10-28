Transportistas de ANTAC anuncian ‘megamarcha’ y amenazan con paro nacional indefinido

"Nos solidarizamos con los campesinos de este país y les pedimos que NO aflojen"

La inseguridad en las carreteras llevó a la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) a lanzar una contundente advertencia al Gobierno Federal y convocar a una megamarcha nacional para protestar.

Este problema ha sumido al gremio en una severa crisis. El líder de ANTAC, David Estévez Gamboa, detalló que el robo a unidades de carga se disparó, obligándolos a tomar medidas drásticas y a mostrar solidaridad con otros sectores afectados.

¿Qué exigen los transportistas?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Estévez Gamboa señaló que las demandas de la movilización de transportistas van más allá del tema de seguridad. También exigen un alto a la extorsión y corrupción en los tres niveles de gobierno, denuncian la constante modificación de reglamentos y licencias, y se solidarizan con los agricultores.

Estévez Gamboa reveló cifras alarmantes: el robo de vehículos de carga aumentó un 17% durante el actual sexenio. La cifra diaria de tráileres robados escaló de un promedio de seis a cinco robos diarios a cerca de 50 a 60 asaltos al día.

"Nos solidarizamos con los campesinos de este país y les pedimos que NO aflojen": David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC

¿Dónde se realizó la megamarcha y qué medidas advierten tomar?

La protesta se concentrará en el Valle de México y sus principales accesos, iniciando a las 9:00 de la mañana en al menos ocho puntos clave, incluyendo las entradas a la capital por las carreteras México-Pachuca, México-Querétaro, México-Puebla y México-Toluca.

Finalmente, el líder de ANTAC advirtió que, de no haber una respuesta “seria y contundente” de las autoridades, el gremio podría convocar a un paro nacional indefinido en los próximos días, una medida en la que ninguna unidad de transporte de carga circularía, paralizando la economía y el abasto de productos en todo el país.

