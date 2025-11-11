Hackers de Tekir APT se atribuyen ataque cibernético contra la Fiscalía de Guanajuato

Los hackers piden un "rescate" por la información, ya que aseguran tener 250 GB de información sensible

Un grupo de hackers de alcance internacional, Tekir APT, se atribuyó la autoría del ataque cibernético, que desde el pasado viernes paralizó el sistema informático de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

De acuerdo a la cuenta Hackmanac, este martes por la mañana se reveló que los presuntos responsables aseguraron haber vulnerado las bases de datos de la institución.

🚨Cyberattack Alert ‼️



🇲🇽Mexico - Fiscalía General del Estado de Guanajuato



Tekir APT hacking group claims to have breached the Fiscalía General del Estado de Guanajuato



The attackers say they compromised and encrypted all subdomains, including those of the attorney general’s… pic.twitter.com/esbPikcAXz — Hackmanac (@H4ckmanac) November 11, 2025

¿Qué información aseguraron haber robado los hackers?

El grupo publicó algunas pruebas y advierte que filtrará todo el 20 de noviembre si no se paga el "rescate", pues afirman haber robado y cifrado 250 GB de información sensible, entre los que habría identificaciones, expedientes legales y comunicaciones internas.

La confirmación ocurre cuatro días después de que el sistema operativo interno de la Fiscalía colapsara, como reportó en un boletín de prensa, tras un “ataque de virus” que afectó las plataformas digitales y los servicios internos de la dependencia.

En el comunicado interno difundido entre su personal, la propia FGEG confirmó que la afectación fue severa y que se mantenían “trabajos técnicos de recuperación y verificación de daños”.

El ataque de virus afectó las plataformas digitales y los servicios internos de la dependencia. / sarayut Thaneerat Ampliar

¿Cuál es el impacto del ataque en la Fiscalía de Guanajuato?

Cabe señalar que en esta página de X también señalan que se han realizado 282 ciberataques en 49 países y de estos dos son en México.

En su post muestran el mensaje del colectivo que asegura ser el responsable del ciberataque y que afirma haber extraído información sensible de la Fiscalía. Sin embargo, no detalla qué tipo de datos fueron obtenidos ni el alcance del hackeo.

Hasta el momento, la FGEG no ha emitido ningún posicionamiento público respecto a la presunta autoría del ataque ni ha confirmado si existió robo o exposición de información confidencial. Fuentes consultadas por Correo señalaron que el personal continúa sin acceso total a los sistemas institucionales y que diversas áreas operan con procedimientos manuales.

¿Qué consecuencias podría tener esta filtración?

De confirmarse la infiltración, el hecho podría tener implicaciones en la seguridad de las bases de datos judiciales y en el resguardo de información vinculada a investigaciones en curso.

