El colapso del tráfico aéreo se agrava en Estados Unidos: casi dos mil vuelos son cancelados

El cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos, que ya suma 40 días, ocasionó el caos en el sistema de transporte aéreo a un nivel crítico.

Este lunes 10 de noviembre, alrededor de mil 983 vuelos fueron cancelados en todo el país, sumándose a miles de suspensiones y retrasos desde que el shutdown comenzó.

Esta interrupción masiva, que representa aproximadamente el 7.7% de los vuelos programados, es una consecuencia directa de la severa escasez de personal, principalmente en las torres de Control de Tráfico Aéreo (ATC).

¿Por qué tantos vuelos cancelados? La crisis de los controladores

La raíz del problema reside en que miles de empleados federales, incluyendo a los controladores aéreos de la Administración Federal de Aviación (FAA), están trabajando sin recibir sueldo o han optado por tomar bajas por enfermedad.

Tras más de 40 días sin recibir sus cheques, muchos trabajadores esenciales están buscando alternativas económicas, lo que ha mermado drásticamente la capacidad operativa de las torres.

El impacto se concentra en clave como Nueva York (JFK, LaGuardia), Newark (EWR), Chicago O’Hare, y Atlanta Hartsfield-Jackson. Advertencia Oficial: El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la situación “solo empeorará” si no se llega a un acuerdo político inmediato para reabrir el Gobierno y garantizar el pago al personal crítico.

Impacto económico y medidas de las aerolíneas

La consultora de aviación Cirium señala que las cancelaciones han superado los límites de capacidad impuestos por la FAA para mitigar la crisis.

Ante la emergencia, aerolíneas como United Airlines y Delta han implementado medidas extraordinarias, ofreciendo bonificaciones a pilotos y auxiliares de vuelo para cubrir rutas y mantener una operatividad mínima. El costo económico para la industria se estima en cientos de millones de dólares.

