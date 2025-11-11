12 prisiones concentran 56% de líneas para extorsionar: García Harfuch

El gobierno federal reconoció el incremento del delito de extorsión en un 22.9% del 2019 a 2025, destacando que desde el implemento de la estrategia contra estas faltas desde el mes de julio de 2025 se logró una reducción en 14% desde el mes de febrero cuando registró el punto más alto al llegar con 36 delitos.

Estrategia contra extorsiones y operativos en penales

En ese tenor, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch señaló que aumentó el número de denuncias al 089 logrando prevenir más de 62 mil extorsiones, refirió que se detectó que 12 Centros Penitenciarios concentran la mayor parte de las líneas telefónicas para extorsionar.

En estos 13 meses de la administración de la Presidenta @Claudiashein ha habido avances significativos en materia de seguridad, las detenciones, los aseguramientos, el incremento de las operaciones en coordinación con las entidades federativas para detener a generadores de… pic.twitter.com/n0iQq2EC8d — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2025

Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar, a través del cero 89. Para evitar que este delito se cometa, desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión; para ello se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáner de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena, en Altamira, Tamaulipas cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en San Martín Acatita en la ciudad en Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México”. — Agregó

Además, dijo que se hicieron 730 revisiones en 275 centros penitenciarios asegurados módems, chips, drogas y armas, mientras cuatro mil revisiones fueron hechas en Ceferesos con más de 84 mil objetos asegurados.

Desde que se inició la estrategia nacional contra la instrucción… la extorsión se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089 donde se han recibido la fecha más de 83 mil 800 llamadas, de las cuales 62 mil 716 llamadas que representan el 75% fueron una extorsiones no consumadas, debido al acompañamiento de los operadores a las y los ciudadanos; lo que permitió interrumpir la acción delictivo también se atendieron 12 mil 433 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al cero 89, con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar. Se recibieron 8682 denuncias es decir 10% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan se generaron gracias a esto 2929 carpetas de investigación". — Precisó

Detenciones y acciones contra grupos delictivos

Además detalló que del 6 de julio al 3 de noviembre en acciones contra extorsión, fueron detenidas 478 personas en 22 entidades del país por este delito. Entre los operativos que refirió dijo, está la detención por extorsiones a productores limoneros.

En diversos operativos realizados en Buena Vista Tomatlán, fueron detenidos tres integrantes de grupos delictivos generadores de violencia, relacionados con la extorsión a productores de limón y distribución de droga a quienes se les aseguró armas y droga. Entre los detenidos se encuentra John Mario “N” relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente; además de realizar actividades de reclutamiento y entrenamiento de una célula delictiva, derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo líder de citricultores en la región se realizó un operativo en Apatzingán Michoacán encabezado por elementos de defensa nacional en coordinación con las autoridades del Estado y el gabinete de seguridad, donde fue detenido Rigoberto N, identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas extorsión a productores limoneros en este municipio las investigaciones continúan y las operaciones también”. — Explicó

Respecto al informe mensual de seguridad, García Harfuch detalló que en octubre fueron detenidas más de 2 mil 300 personas por delitos de alto impacto y se desmantelaron 47 laboratorios y áreas de concentración para metanfetaminas. Además dijo que del 1 de octubre a la fecha han sido detenidas 37 mil personas por delitos de alto impacto.