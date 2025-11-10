¿Te usan en stickers en la oficina? Así puedes denunciar hostigamiento ante la Secretaría del Trabajo con el SIQAL
Si en tu trabajo comparten stickers o memes con tu imagen sin consentimiento, puedes presentar una denuncia por acoso laboral ante la STPS
¿Te hicieron un sticker en el trabajo sin tu consentimiento y lo usan para burlarse de ti? Pues puedes denunciarlo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL).
¿Qué es el sistema de quejas laborales de la STPS?
El SIQAL es un mecanismo de comunicación entre la autoridad laboral y las personas trabajadoras y te permite reportar casos de violaciones a derechos laborales e incluso accidentes o riesgos de trabajo.
¿Por qué hacer un sticker sin permiso puede considerarse acoso laboral?
Si en tu trabajo han hecho un sticker o meme con tu fotografía y lo comparten sin tu permiso en grupos de WhatsApp o entre compañeros, esto puede constituir acoso laboral.
De acuerdo con el artículo 133, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, está prohibido que los patrones o sus representantes permitan o toleren actos de hostigamiento o acoso sexual en los centros laborales.
¿Cómo denunciar ante la Secretaría del Trabajo?
Si ya reportaste la situación a tus superiores y no se resolvió, puedes presentar una denuncia formal ante el SIQAL.
Para hacerlo, necesitarás evidencia que respalde tu caso, como capturas de pantalla o mensajes, y registrarte con un correo electrónico en el sistema, donde se te enviarán un usuario y contraseña para ingresar.
¿Cuándo puedes presentar una queja laboral?
Puedes presentar una queja cuando se vulneren tus condiciones de trabajo, se ponga en riesgo tu seguridad o salud, o se transgredan tus derechos laborales.
La denuncia se realiza en línea, directamente en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro del apartado SIQAL.
