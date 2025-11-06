Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel “N”, acosador sexual de la presidenta Sheinbaum

Por el probable delito de abuso sexual, Uriel ‘N’, el hombre que presuntamente intentó tocar a la presidenta Claudia Sheinbaum, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedará a disposición de la autoridad judicial, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejerció acción penal en su contra.

Las autoridades capitalinas informaron que el traslado fue realizado por agentes de la Policía de Investigación, quienes presentaron el pliego de consignación correspondiente.

¿Qué pruebas presentó la fiscalía contra Uriel N?

La denuncia presentada por la presidenta quedó integrada a la carpeta de investigación, junto con dictámenes periciales, entrevistas de testigos y demás evidencias recabadas durante las diligencias.

Una vez que el imputado ingrese al centro penitenciario, permanecerá en el área de ingreso, en espera de la audiencia inicial.

Durante dicha audiencia, el Ministerio Público realizará la imputación formal y expondrá ante la autoridad judicial los datos de prueba reunidos, con el objetivo de solicitar su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, debido al perfil de posible agresor sexual.

¿Cómo ocurrieron los hechos en el Centro Histórico?

De acuerdo con las investigaciones, Uriel ‘N’ se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum la mañana del martes pasado, en inmediaciones del Zócalo capitalino.

El intento de tocamientos quedó acreditado con la denuncia de la mandataria federal y con las imágenes difundidas en medios de comunicación y redes sociales, que muestran el momento del incidente.

