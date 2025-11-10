Identifican 16 cuerpos hallados en cementerio clandestino de Cancún, confirman autoridades

A cuatro días de que la Fiscalía General de Quintana Roo diera a conocer el hallazgo de restos humanos en un cementerio clandestino en el poblado de Leona Vicario, localizado a 20 minutos de Cancún, se informa que hasta el momento médicos forenses han identificado ya 16 cuerpos de personas desaparecidas.

El número podría incrementarse, pues aún los peritos faltan por revisar lugares cercanos al cementerio clandestino, al haber muchos lotes baldíos o “monte”, como se les dice en la entidad.

¿Cuántos cuerpos han sido identificados en Quintana Roo?

Mientras tanto, familiares de miles de personas desaparecidas en Quintana Roo estarán a la espera de saber el resultado de los peritajes y reconocer los restos que permitan identificarlos.

Las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente conforme avancen las diligencias en la zona rural de Leona Vicario, donde se continúa con las excavaciones y análisis forenses.

