EE.UU sancionó a red criminal que operaba en Cancún para traficar migrantes

La organización Bhardwaj utiliza sus propios yates y vehículos para transportar a los migrantes indocumentados a México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a "Bhardwaj" red criminal que traficaba migrantes (Bhardwaj Human Smuggling Organization -HSO) con sede en Cancún, Quintana Roo.

Operaciones de la organización Bhardwaj

La organización Bhardwaj utilizaba sus propios yates y vehículos para transportar a los migrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, la Bhardwaj HSO les proporcionaba alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.

Bhardwaj ha introducido ilegalmente a miles de inmigrantes desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a Estados Unidos. Además del tráfico de personas, la Bhardwaj HSO está involucrada en narcotráfico, soborno y blanqueo de capitales” — Afirmaron autoridades de Estados Unidos

Líderes y empresas implicadas

La dependencia informó que la red está liderada por la pareja Vikrant Bhardwaj e Indu Rani, ciudadanos de México y de la India y quienes también traficaban droga.

De acuerdo con John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, entre los colaboradores de esta organización se encuentran José Germán Valadez Flores, empresario vinculado al narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente de la policía de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, quien habría facilitado el paso de migrantes, según detalló el Tesoro de Estados Unidos.

También se menciona entre las personas sancionadas a la esposa de Bhardwaj, Indu Rani, por su presunta participación en las operaciones financieras del grupo.

Mientras que 16 compañías bloqueadas, detalla que operaban en diversos sectores como el inmobiliario, energético, turístico y comercial, con presencia en México, India y los Emiratos Árabes Unidos.