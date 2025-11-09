Gobierno federal refuerza el Plan Michoacán con visitas de Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Con el fin de fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que este domingo presentará formalmente la presidenta Claudia Sheinbaum, los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, visitarán la entidad en los próximos días.

Así lo dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien a través de su cuenta en la red social “X” afirmó que con la presencia de los funcionarios federales se “fortalecerá la estrategia nacional de seguridad para consolidar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum presenta Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Escucha ciudadana y participación social en el Plan Michoacán

El mandatario estatal informó que, en seguimiento a la orden presidencial, se escuchó a la ciudadanía para integrar sus demandas en la estrategia de seguridad y desarrollo.

“Nos reunimos con más de 40 comunidades indígenas con autogobierno, para la formación del Plan Michoacán. Juntas y juntos trazamos el camino hacia un mejor Michoacán, donde cada voz cuenta. Nos acompañó Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno”, escribió el gobernador.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Se reúne Sheinbaum con viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz

Además, Ramírez Bedolla explicó que sostuvo una reunión de trabajo con el sector empresarial, productivo y portuario de Lázaro Cárdenas con el objetivo de reforzar con propuestas de desarrollo el proyecto encabezado por la Jefa del Ejecutivo Federal.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca consolidar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y distintos sectores de la sociedad para atender las causas de la violencia y fortalecer la paz en Michoacán.

Síguenos en Google News y encuentra más información