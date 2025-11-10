¿Cómo cuidar tus pies? El ABC para tener unos pies sanos

Dejemos de simular que nuestros pies son invencibles. Les dedicamos horas al perfect mani y al look del día, pero ¿cuándo fue la última vez que le pusiste real atención a tus pies, esos que te cargan todo el día?

El rockstar del cuidado de los pies, Herman Rolando Herrera Martinez, Técnico en Podología con 32 años de experiencia y junto a Martha Debayle en W Radio te dan los mejores tips para el cuidado de tus pies.

¡Tips de oro para NO sufrir!

Aquí va el dato heavy: el 5% de la población sufre el suplicio de la uña enterrada (onicocriptosis). Y lo más trágico es que la principal razón NO es un zapato asesino, ¡es que NO sabemos cortarnos bien las uñas de los pies! Desde ese dolor insoportable que, arruina tu semana, hasta el terror del pie de atleta (ese hongo traicionero) que no se va con nada.

¡El corte CUADRADO es tu mejor amigo!

¿Qué hacer? Deja de redondear las puntas como si fueran las de las manos. El corte de las uñas de los pies debe ser recto (cuadrado), evitando a toda costa meter las tijeras o alicates en las esquinas.

La humedad es el enemigo (pie de atleta)

¿Qué hacer? Después de la ducha, seca meticulosamente entre los dedos. Sí, con una toalla pequeña o incluso con el secador de pelo en frío.

¡Cámbiense los calcetines ! Y si hacen ejercicio, inmediatamente después. Las esporas de los hongos aman el ambiente oscuro, cálido y húmedo de tu zapato sudado. Tip pro: Usa zapatos de alberca o sandalias en regaderas públicas y gimnasios. ¡Los hongos están al acecho!

¿Con quién voy?

Si es por belleza: Puedes ir al salón por un pedicure estético, pero asegúrate de que no te corten las cutículas y que no te redondeen las uñas .

Puedes ir al salón por un estético, pero asegúrate de que . Si es por dolor o infección: ¡Aquí no se improvisa! Tienes que ir con un Podólogo o un Técnico en Podología(como Herman). Ellos son los únicos capacitados para tratar uñas encarnadas, callosidades profundas, o infecciones por hongos de forma segura e higiénica. ¡Olvídate de las señoras que te sacan la uña en casa! Podrías terminar en el quirófano.

¡Ya saben! Pónganle el focus que se merecen a sus pies. Dejar de sufrir por un mal corte o un hongo es más fácil de lo que creen, solo hay que seguir las reglas del experto.

