Caso Carlos Manzo: Ana Gabriel se pronuncia en pleno concierto y manda condolencias a todo México | VIDEO

Ana Gabriel se pronuncia en contra del caso Carlos Manzo y las injusticias en México

Ante los distintos casos que ha habido en México de asesinatos en contra de distintos presidentes municipales, la cantante Ana Gabriel, durante uno de sus conciertos, lanzó un fuerte mensaje sobre lo sucedido con Carlos Manzo. Te contamos todo lo que dijo la cantante en pleno concierto y por qué las redes la apoyaron.

Carlos Manzo Ampliar

¿Por qué Ana Gabriel habló de Carlos Manzo en concierto en vivo?

La cantante Ana Gabriel se volvió viral por un video en un concierto en vivo en donde además de tener un recinto casi lleno, aprovechó su voz para exigir justicia por el caso de Carlos Manzo. En el video, se puede escuchar la voz inquebrantable de la cantante mandando condolencias no solo al país, sino a Uruapan, Michoacán.

TAMBI É N PUEDES LEER: ¡Con el sombrero y el legado de Carlos Manzo! Grecia Quiroz es la nueva presidenta de Uruapan

Asimismo, algo que mantuvo a sus asistentes al filo de su asiento fue cuando la cantante dijo “Decirles que México tiene que despertar, somos más los buenos. Sé que con lo que estoy diciendo me pongo en peligro, pero no me importa”.

Finalmente, la cantante terminó diciendo que todos los que fueron a verla, además de escucharla en sus canciones, debían conocerla y sentirse cercana a ella, lo cual todos aplaudieron. Esto no solo refleja que el caso atravesó fronteras, sino la realidad de un México del que a pesar de que se habla a diario, es un problema estructural y sistémico.

¿Qué fue lo que pasó con Carlos Manzo?

El pasado 1 de noviembre de 2025, en la Plaza Morelos de Uruapan, municipio de Michoacán, durante un evento público por el Festival de las Velas del Día de Muertos, ocurrió un ataque directo en contra de Carlos Manzo.

El presidente municipal ya habría recibido amenazas debido a que se le veía como una persona “políticamente incorrecta pero socialmente correcta”, pues su enfoque político se fijaba en las necesidades de la comunidad en lugar de beneficiar a la clase burguesa. Finalmente, tuvo un desafortunado evento y fue asesinado esa noche.

Miles reclaman justicia en las calles y otros tantos, alzan la voz tal como lo hizo Ana Gabriel.