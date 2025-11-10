Buscan tipificar la violencia química como delito en el Estado de México

Actualmente, los ataques con ácido son considerados como un agravante de lesiones y no están tipificados como un delito

Carmen Sánchez y otras víctimas de ataques con ácido buscan tipificar en el Estado de México la violencia química como un delito y que deje de ser considerada como un agravante de lesiones.

Este lunes, las activistas ingresaron un proyecto legislativo con el cual pretenden dar de seis a 20 años de prisión e imponer una multa de 500 a tres mil 500 unidades de medida de actualización a quien incurra en este delito.

Las activistas piden que se den de seis a 20 años de prisión a quien ejerza violencia ácida Ampliar

¿Qué propone la iniciativa contra la violencia química?

La propuesta fue recibida y dialogada por algunas diputadas, toda vez que ya hay un par de proyectos que están en comisiones legislativas en estudio y que tienen el mismo propósito.

Al respecto, la diputada local Zaira Cedillo expresó que todos los proyectos son bien recibidos a fin de fortalecer el marco jurídico mexiquense.

Hoy acompañé a Carmen Sánchez, una mujer valiente que convirtió su dolor en lucha y esperanza, al entregar su iniciativa ciudadana para reconocer en el Código Penal del #EstadoDeMéxico el delito de violencia química y garantizar atención integral a las víctimas.

¿Cómo se sancionan actualmente los ataques con ácido en el Edomex?

Actualmente, la legislación contempla que los ataques con ácido son considerados como un agravante de lesiones y no están tipificados como un delito en lo particular.

