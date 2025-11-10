Aeroméxico volará a Barcelona con seis frecuencias semanales desde 2026

La aerolínea incrementará 11% su capacidad de asientos hacia Europa con nuevas rutas a Barcelona y París. / W Radio ( Cuartoscuro )

Con el fin de reafirmar su compromiso con el mercado español, Aeroméxico anunció que a partir del 28 de marzo de 2026 operará seis vuelos semanales entre Ciudad de México (MEX) y Barcelona (BCN), utilizando aeronaves Boeing 787 Dreamliner, que cuentan con asientos tipo cama full-flat-bed en su cabina Premier One, diseñados para mayor comodidad en vuelos de largo alcance.

La nueva ruta Aeroméxico Barcelona se suma a los vuelos existentes hacia Madrid desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con lo que la compañía ofrecerá hasta 40 vuelos semanales a España durante el verano de 2026.

Nuevas rutas hacia Europa desde Monterrey y Ciudad de México

Mediante un comunicado, Aeroméxico detalló que continuará operando vuelos diarios desde la Ciudad de México hacia Ámsterdam, Londres, París y Roma, consolidando su red de conexiones europeas y fortaleciendo la conectividad con sus socios de SkyTeam.

Asimismo, la aerolínea informó que a partir del 13 de abril de 2026 iniciará tres vuelos semanales entre Monterrey (MTY) y París-Charles de Gaulle (CDG), también operados con Boeing 787 Dreamliner.

Con esta nueva ruta, Aeroméxico se consolida como la principal aerolínea de largo alcance en Monterrey, fortaleciendo su oferta internacional hacia Madrid, Seúl y Tokio, y facilitando el acceso del norte de México a Europa mediante conexiones estratégicas en el aeropuerto parisino.

Mayor capacidad y conectividad internacional

Con estas incorporaciones, Aeroméxico incrementará su capacidad de asientos hacia Europa en 11% respecto al año anterior, alcanzando su mayor oferta histórica en el continente.

La ruta Ciudad de México–Barcelona ofrecerá más de 3 mil asientos semanales, mientras que Monterrey–París sumará más de mil 500 asientos por semana, fortaleciendo la presencia global de la aerolínea mexicana.

