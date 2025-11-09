Perú concreta ruptura diplomática con México y expulsa a encargada de la embajada mexicana, Karla Ornelas

A una semana de que el gobierno de Perú anunció su ruptura diplomática con México, este domingo la administración de José Jerí confirmó la salida del país de la encargada de la embajada mexicana, Karla Ornelas.

Así lo anunció el Gobierno de Perú, a través de su cuenta en la red social “X”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Crisis diplomática: Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum

Contexto de la ruptura diplomática entre Perú y México

El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo de Zela, dio a conocer el pasado 3 de noviembre la ruptura de relaciones diplomáticas con México, aunque precisó que las relaciones consulares se mantendrán.

La decisión se dio luego de que el Congreso del Perú declarara a la presidenta Claudia Sheinbaum como persona non grata, acusándola de “inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú” y de “ofensa al sistema democrático nacional”.

Con la salida de Karla Ornelas, se concreta el rompimiento formal entre ambos gobiernos, en medio de tensiones políticas y diplomáticas que han marcado las últimas semanas entre Lima y Ciudad de México.

Síguenos en Google News y encuentra más información