México considera “excesiva” la ruptura diplomática con Perú tras asilo político

El gobierno de México calificó como “unilateral” la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas y consideró que se trata de una determinación “excesiva y desproporcionada”.

A través de una comunicación, la cancillería mexicana que encabeza Juan Ramón de la Fuente expresó que el otorgar asilo a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez Chino representa un “acto legítimo y apegado a derecho internacional, el cual no constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”.

COMUNICADO. "México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país".

¿Por qué se originó la ruptura diplomática México Perú?

Horas después del anuncio hecho por el gobierno del presidente interino José Jerí, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una posición oficial.

En un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano confirmó que otorgó asilo diplomático a la ex primera ministra peruana —quien ocupó el cargo durante el gobierno del depuesto mandatario Pedro Castillo— “en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como el Perú forman parte”.

La dependencia remarcó que Chávez Chino ha dado a conocer que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023.

¿Qué argumenta México para defender su decisión?

En ese sentido, la administración mexicana enfatizó que nuestro país “seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas”.

Agregó que la decisión de proteger a Chávez Chino se tomó al amparo del artículo 11 de la Constitución mexicana, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación del país en materia de asilo y refugio.

¿Qué impacto tiene la ruptura diplomática México Perú en la región?

Perú es el segundo país de América Latina con el que se rompen relaciones diplomáticas. México lo hizo con Ecuador luego del asalto a su embajada en Quito el 6 de abril de 2024.

Con el anuncio hecho el lunes, se dio un nuevo episodio en las tensiones diplomáticas que México y Perú —socios comerciales en la Alianza del Pacífico, de la que también forman parte Chile y Colombia—, que iniciaron desde el apoyo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador brindó al depuesto mandatario peruano, quien está detenido desde el 7 de diciembre de 2022.

Aquel día, Castillo intentó disolver el Congreso de la nación andina ante la inestabilidad política que enfrentaba y que ponía en riesgo su mandato. Tras la fallida intentona, el exlíder peruano solicitó asilo político a México, pero fue aprehendido cuando se dirigía a la sede diplomática de nuestro país en Perú.

