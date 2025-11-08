Marcha Generación Z llega al Zócalo con demandas contra la violencia en México

Integrantes de la marcha convocada por Generación Z fueron encapsulados en diversos puntos de su marcha por Reforma, incluso al llegar al Zócalo capitalino.

Teniendo como punto de partida el Ángel de la Independencia y tal como lo habían anunciado en redes, Generación Z invadieron las calles en su recorrido rumbo al Zócalo capitalino en protesta con diversas demandas, entre ellas la implementación de las 40 horas laborales en México, en apoyo al Estado Palestino y sobre todo contra la violencia en México.

¿Cuáles fueron las principales demandas de la marcha Generación Z?

La presencia de los jóvenes fue frenada por elementos de la policía, quienes en diversos momentos del recorrido intentaron frenar su avance que inició desde el mediodía de este domingo, cuando caminaron sobre Paseo de la Reforma para exigir al gobierno freno a grupos criminales en el país y sobre todo en Michoacán, en donde se ha hecho del conocimiento público el asedio contra los jóvenes que son presuntamente secuestrados por grupos criminales para perpetrar delitos como el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Qué organizaciones participaron y cuál fue la respuesta de las autoridades?

Diversos grupos de la sociedad civil se unieron a la marcha en la que manifestaron su rechazo a lo que llamaron inacción del gobierno federal para poner freno a las acciones violentas de los cárteles.

En las inmediaciones del Zócalo de la CDMX, los grupos civiles que lograron llegar al sitio fueron repelidos por integrantes de la policía capitalina.

